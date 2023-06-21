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رسميا.. وصول ميزة استخدام الواتساب على أكثر من هاتف
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رسميا.. وصول ميزة استخدام الواتساب على أكثر من هاتف

رسميا.. وصول ميزة استخدام الواتساب على أكثر من هاتف

رسميا.. وصول ميزة استخدام الواتساب على أكثر من هاتف
٠٥:٥٤:٣٥ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل  – فريق التحرير:

أكد الخبير التقني عبدالله السبع وصول ميزة استخدام تطبيق التراسل الفورسي “الواتساب” في أكثر من جهاز جوال رسمياً.

ميزة مهمة تصل واتساب

وقال السبع، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: تتيح الميزة استخدام الواتساب في أكثر من جهاز بنفس الوقت لأجهزة الآيفون”، مضيفا “الآن تقدر تستخدم رقمك على 4 أجهزة، حتى لو الجهاز الأساسي مغلق”.

وفي وقت سابق، أعلن الخبير التقني سالم الحربي، أن تطبيق التراسل الفوري سيتيح ميزة جديدة تحفظ خصوصية المستخدمين قريبا.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “قريباً .. واتساب يتيح خدمة معرفة من قام بتصوير الشاشة أو تحويل رسالتك للغير”.

ميزة جديدة

ويقوم “واتسآب” حاليا، باختبار القدرة على إرسال صور عالية الدقة عبر النظام الأساسي، فيما أوضح موقع WABetaInfo أن هذه الميزة تعمل بالتأكيد على تحسين تجربة المستخدم أثناء إرسال الصور، ويتم طرحها لبعض مختبري الإصدارات التجريبية”.

واكتشف WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث الإصدارات التجريبية من “واتساب” لنظامي iOS “أندرويد”- iOS 23.11.0.76 و”أندرويد” 2.23.12.13 على التوالي.

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