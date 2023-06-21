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لأول مرة في المملكة.. هيئة النقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

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لأول مرة في المملكة.. هيئة النقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

لأول مرة في المملكة.. هيئة النقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن

لأول مرة في المملكة.. هيئة النقل تطلق حافلات ذاتية القيادة لتسهيل تنقل ضيوف الرحمن
٠٥:٣١:٢٣ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444 هـ، عن إطلاق تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك حرصاً على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل “الصديق للإنسان والبيئة”، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

مزايا الحافلات ذاتية القيادة

وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتحاد القرارات اللازمة ؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعداً، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كم في الساعة.

أهم أهداف الخدمة

وتهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري.

كما تم تخصيص مسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طول المسار 4 كم، بينما عرض الطريق 11 متراً.
يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات نقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.

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الكلمات الدلالية:
المملكة الهيئة العامة للنقل حافلات ذاتية القيادة ضيوف الرحمن هيئة النقل

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