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بعد معركة بالعصي والأدوات الحديدية.. بيان عاجل لتعليم الشرقية على المشاجرة الطلابية
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بعد معركة بالعصي والأدوات الحديدية.. بيان عاجل لتعليم الشرقية على المشاجرة الطلابية

بعد معركة بالعصي والأدوات الحديدية.. بيان عاجل لتعليم الشرقية على المشاجرة الطلابية

بعد معركة بالعصي والأدوات الحديدية.. بيان عاجل لتعليم الشرقية على المشاجرة الطلابية
٠٦:٠٠:٣٣ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، أن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقع في محافظة القطيف.

مشاجرة طلابية بالقطيف:

وبحسب ما ذكرته “اليوم” فقد تمتم الواقعة في يوم الإثنين الماضي الأول من ذي الحجة في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم في القطيف.

وأضافت أنه جرى في حينه التعامل مع الموقف من قبل إدارة المدرسة، وإبلاغ الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الطلاب المشاركين في المشاجرة.

ونوهت أن المدير العام للتعليم في المنطقة، وجه على الفور بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة.

كما طالب بمحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك المطبقة في المدارس.

مشاجرة جماعية:

وكان مقطع فيديو تم تداوله أمس على وسائل التواصل الاجتماعي وثق اندلاع مشاجرة عنيفة بين طلاب داخل إحدى المدارس بالمملكة- لم يستدل على مكانها- في وجود المعلمين.

وأظهر الفيديو، مشاجرة جماعية في إحدى مدارس المملكة، حيث ظهر استخدام المتشاجرين لأدوات حديدية وصلبة لضرب بعضهم.

وأوضح أيضا جزء من المقطع معاناة المعلمين الذين عجزوا بشكل تام في إيقاف المشاجرة التزاما بتعليمات الوزارة، في حين طالب البعض بالتحقيق في مثل المشاهد التي تشوه العملية التعليمية.

كما استغرب البعض من عدم تصرف القائمين على المدرسة باستدعاء الشرطة فور وقوع المشاجرة، كما ألقى البعض باللوم على دور الأسرة في تربية أبنائهم وتوجيهم بالطريقة الصحيحة.

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الكلمات الدلالية:
أدوات حديدية العصي القطيف المعلمين تعليم الشرقية مشاجرة طلابية

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