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فيديو.. احتفال لطلاب الثانوية بـ تهامة قحطان يثير تفاعلاً واسعًا

فيديو.. احتفال لطلاب الثانوية بـ تهامة قحطان يثير تفاعلاً واسعًا

فيديو.. احتفال لطلاب الثانوية بـ تهامة قحطان يثير تفاعلاً واسعًا
٠٥:٢١:٣١ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أثار مقطع فيديو لاحتفال طلاب الثانوية في إحدى المدارس جنوبي المملكة بمناسبة تخرجهم، تفاعلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وجسد طلاب مركز القائمة في تهامة قحطان الوفاء والنبل تجاه مدير المدرسة ومعلميها، بعد أن قاموا بتكريمهم نظير ما بذلوه من جهد معهم، وقدموا لهم الشكر في لافتة لاقت استحسانًا واسعًا بين المتابعين.

وعلق أحدهم مبديًا إعجابه بصنيع الطلاب، قائلاً: أنا لا أسميهم طلاب هذولا رجال وأفتخر فيهم، وفي كل من يعمل مثلهم في كل مكان من وطننا الغالي”.

واعتبر آخر أن ما قام به الطلاب تجاه معلمهيم “درس عظيم جدا وخصوصًا في هذا الزمن عندما يتربى الشباب على المبادىء والقيم سنحصل على جيل سوي شامخ”.

وكتب ثالث: “مبارك لهم النجاح.. وبارك الله فيهم فيما قاموا به تجاه إدارة المدرسة وهيئة التدريس فيها.. يستحقون الإشادة والشكر والتقدير.. سائلاً الله لهم النجاح والتوفيق في المراحل القادمة..والشكر والتقدير لكل القائمين في المدرسة”.

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