منافسة “تويوتا” تظهر في الأسواق.. 10 مميزات لسيارة Hunter Plus الجديدة

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كشفت شركة Changan عن بدء طرح سيارة Hunter Plus الجديدة في عدة أسواق عالمية كبيرة لمنافسة سيارات Hilux الشهيرة من تويوتا.

10 مميزات

وتم إدخال العديد من التطويرات على السيارة الجديدة منها ما يلي:

1- مصابيح جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED.

2- تم تعديل تصميم واجهتها الأمامية وكشافات الضباب الموجودة عليها.

3- حصلت على تصميم جديد لممتصات الصدمات.

4- حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و35 سنتيمترا، ومسافة خلوص أرضي تعادل 225 ملم.

5- كما حصلت على عجلات كبيرة وأنظمة تعليق خاصة تجعلها تجتاز الطرق الوعرة بسهولة.

6- زودت قمرتها بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب.

7- حصلت على أنظمة تدفئة وأنظمة تحكم كهربائية.

8- زودت بواجهة القيادة بشاشات لمسية متطورة.

9- حصلت على أنظمة صوتيات ممتازة، وعلى أنظمة تكييف توزع الحرارة بشكل ممتاز داخل القمرة.

10- بالنسبة للمحركات حصلت هذه المركبة على نوعين من المحركات، محرك توربوديزل بسعة 2. ليتر وعزم 163 حصانا، ومحرك بنزبن توربيني بسعة 2.0 ليتر وعزم 232 حصانا.

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