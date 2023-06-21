الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
رابط التقديم.. جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
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رابط التقديم.. جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

رابط التقديم.. جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

رابط التقديم.. جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
٠٤:٤٩:٠٦ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم للمواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة على وظائف “معيدين” لحملة البكالوريوس.

وظائف شاغرة بنظام العقود في هذه الكليات:

وأوضحت أن الوظائف الأكاديمية المطلوبة في مختلف التخصصات، ستعمل بنظام العقود في كليات الجامعة على النحو التالي:

– كلية إدارة الأعمال

– كلية علوم الحاسب والمعلومات

– كلية اللغات والعلوم السياسية

– كلية الفنون

– كلية الحقوق والعلوم السياسية

– كلية العلوم

– كلية التمريض

– كلية الهندسة

– كلية العمارة والتخطيط

– كلية العلوم الطبية التطبيقية

– كلية الصيدلية

– كلية الطب

– معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء

– مركز التميز البحثي في المواد الهندسية

– مركز تقنيات الطاقة المستدامة

– عمادة البحث العلمي

– معهد التصنيع المتقدم

– كليات الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة

* الشروط المطلوبة:

1- ألا يزيد عمر المتقدم/ـه عن 30 عامًا.

2- تحقيق الشروط واعتماد الوظيفة الخاصة بكل كلية.

3- الوظائف المطروحة بنظام العقود وفق اللوائح والأنظمة.

4- ألا يقل تقدير المتقدم/ـه العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

5- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

6- أن يكون حاصلاً/لةً على معدّل (4.5) أربع درجات ونصف، في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الخميس 1444/12/4هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ

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أخبارالسعودية الدرجات العلمية جامعة الملك سعود حملة البكالوريوس فتح باب التقديم وظائف شاغرة

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