رابط التقديم.. جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم للمواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة على وظائف “معيدين” لحملة البكالوريوس.

وظائف شاغرة بنظام العقود في هذه الكليات:

وأوضحت أن الوظائف الأكاديمية المطلوبة في مختلف التخصصات، ستعمل بنظام العقود في كليات الجامعة على النحو التالي:

– كلية إدارة الأعمال

– كلية علوم الحاسب والمعلومات

– كلية اللغات والعلوم السياسية

– كلية الفنون

– كلية الحقوق والعلوم السياسية

– كلية العلوم

– كلية التمريض

– كلية الهندسة

– كلية العمارة والتخطيط

– كلية العلوم الطبية التطبيقية

– كلية الصيدلية

– كلية الطب

– معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء

– مركز التميز البحثي في المواد الهندسية

– مركز تقنيات الطاقة المستدامة

– عمادة البحث العلمي

– معهد التصنيع المتقدم

– كليات الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة

* الشروط المطلوبة:

1- ألا يزيد عمر المتقدم/ـه عن 30 عامًا.

2- تحقيق الشروط واعتماد الوظيفة الخاصة بكل كلية.

3- الوظائف المطروحة بنظام العقود وفق اللوائح والأنظمة.

4- ألا يقل تقدير المتقدم/ـه العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.

5- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

6- أن يكون حاصلاً/لةً على معدّل (4.5) أربع درجات ونصف، في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS.

* طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الخميس 1444/12/4هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ