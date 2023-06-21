رابط التقديم.. جامعة الملك سعود تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح باب التقديم للمواطنين الحاصلين على الدرجات العلمية المناسبة على وظائف “معيدين” لحملة البكالوريوس.
وظائف شاغرة بنظام العقود في هذه الكليات:
وأوضحت أن الوظائف الأكاديمية المطلوبة في مختلف التخصصات، ستعمل بنظام العقود في كليات الجامعة على النحو التالي:
– كلية إدارة الأعمال
– كلية علوم الحاسب والمعلومات
– كلية اللغات والعلوم السياسية
– كلية الفنون
– كلية الحقوق والعلوم السياسية
– كلية العلوم
– كلية التمريض
– كلية الهندسة
– كلية العمارة والتخطيط
– كلية العلوم الطبية التطبيقية
– كلية الصيدلية
– كلية الطب
– معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء
– مركز التميز البحثي في المواد الهندسية
– مركز تقنيات الطاقة المستدامة
– عمادة البحث العلمي
– معهد التصنيع المتقدم
– كليات الأمير سلطان بن عبد العزيز للخدمات الطبية الطارئة
* الشروط المطلوبة:
1- ألا يزيد عمر المتقدم/ـه عن 30 عامًا.
2- تحقيق الشروط واعتماد الوظيفة الخاصة بكل كلية.
3- الوظائف المطروحة بنظام العقود وفق اللوائح والأنظمة.
4- ألا يقل تقدير المتقدم/ـه العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جداً.
5- أن يكون المتقدم حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
6- أن يكون حاصلاً/لةً على معدّل (4.5) أربع درجات ونصف، في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS.
* طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من غداً الخميس 1444/12/4هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاثنين 1444/12/15هـ