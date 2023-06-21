أخبار السعودية.. جديد الفيديو الصادم ونتيجة النقل الداخلي للمعلمين ومئات الوظائف بنيوم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
شرطة مكة تقبض على المتورطين في فيديو الإساءة لوافد
أعلنت .شرطة مكة المكرمة، القبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي، تنفيذًا لقرار النائب العام بالقبض عليهما.
رسميًا.. “التعليم” تتيح نقل الطلاب إلكترونيًا بدون موافقة مدير المدرسة
أتاحت وزارة التعليم، نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى إلكترونيًا عبر نظام نور؛ بدون الحصول على موافقة مدير المدرسة.
خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين
اعتمدت عدد من الإدارات التعليمية، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.
إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لبيع الأضاحي في 12 موقعًا
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية جديدة، تُمكّن المستفيدين ومربي الماشية من حجز موقع مؤقتٍ لبيع الأضاحي، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
لمستفيدي حافز.. تعرف على شرط التسجيل في حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن شرط وخطوات تسجيل مستفيدي حافز في برنامج الدعم.
ماذا قال عن رحلته؟.. قصة بنجلاديشي ظل في خدمة بيت الله الحرام 18 عامًا (فيديو)
فضل شريف أزهر، الذي يعمل في خدمة المسجد الحرام، الاستمرار في مهتمه على الرغم من ابتعاده عن أهله منذ 18 عامًا.
خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين
اعتمدت عدد من الإدارات التعليمية، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.
“نيوم” تفتح التقديم على مئات الوظائف برواتب وبدلات ومزايا تنافسية
أعلنت شركة نيوم، فتح التقديم لشغل أكثر من 360 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بالإضافة لبرنامج تدريب للخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
“الجوازات”: 1.4 مليون حاج وصلوا المملكة حتى الآن
أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,423,804) حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.
حتى هذا الموعد.. إصدار تصريح ذبح الأضاحي دون رسوم (فيديو)
دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ؛ لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي.
“الداخلية” تُحذر: السجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة لمن يرتكب هذه المخالفة بالحج
أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، تحذيرًا لكل من ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالتزامن مع موسم الحج لعام 1444هـ.
بشرى سارة من “الصناعة” بخصوص هذه السيارات
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصًا صناعيًا لـشركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.
بيان مهم من العدل بشأن شطب ترخيص محام لهذا السبب
كشفت وزارة العدل عن شطب ترخيص محام خالف نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني للمحامين.
اقرأ أيضًا:
أخبار السعودية.. قرار للنائب العام ونتائج الاختبارات وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة
أخبار السعودية.. ترقيات بالوزارات ورسالة مؤثرة لمسؤول بالتعليم وطرق غش الأضاحي