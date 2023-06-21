أخبار السعودية.. جديد الفيديو الصادم ونتيجة النقل الداخلي للمعلمين ومئات الوظائف بنيوم

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلنت .شرطة مكة المكرمة، القبض على شخصين لإساءتهما لآخر عبر محتوى مرئي، تنفيذًا لقرار النائب العام بالقبض عليهما.

أتاحت وزارة التعليم، نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى إلكترونيًا عبر نظام نور؛ بدون الحصول على موافقة مدير المدرسة.

اعتمدت عدد من الإدارات التعليمية، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة إلكترونية جديدة، تُمكّن المستفيدين ومربي الماشية من حجز موقع مؤقتٍ لبيع الأضاحي، في منطقتي الرياض والمدينة المنورة.

كشف حساب المواطن عن شرط وخطوات تسجيل مستفيدي حافز في برنامج الدعم.

فضل شريف أزهر، الذي يعمل في خدمة المسجد الحرام، الاستمرار في مهتمه على الرغم من ابتعاده عن أهله منذ 18 عامًا.

اعتمدت عدد من الإدارات التعليمية، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

أعلنت شركة نيوم، فتح التقديم لشغل أكثر من 360 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بالإضافة لبرنامج تدريب للخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,423,804) حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ؛ لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي.

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، تحذيرًا لكل من ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالتزامن مع موسم الحج لعام 1444هـ.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ترخيصًا صناعيًا لـشركة “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

كشفت وزارة العدل عن شطب ترخيص محام خالف نظام المحاماة، ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني للمحامين.

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