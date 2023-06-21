مستوطنون يحرقون ممتلكات لفلسطينيين في رام الله

تواصل – واس:

أحرق مستوطنون عشرات المنازل والمركبات الفلسطينية اليوم في قرية ترمسعيا بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن المئات من المستوطنين بحوزتهم أسلحة نارية اقتحموا قرية ترمسعيا، وسط إطلاق نار كثيف.

وأحرقوا نحو 30 منزلاً، و60 مركبة فلسطينية، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي انتشرت على مداخل القرية لتأمين عمليات اقتحام المستوطنين.

مبينة أن ما تتعرض له قرية ترمسعيا، هي سياسة الأرض المحروقة، التي تهدف لتدمير كل ما هو فلسطيني.

استشهاد طفلة فلسطينية جراء اقتحام جنين

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد الطفلة سديل تركمان، متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الاحتلال، خلال العدوان على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

30 شهيدًا برصاص الاحتلال حتى اليوم

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، أنه باستشهاد الطفلة في جنين ترتفع حصيلة الشهداء الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية،

منذ بداية العام الجاري إلى 30 شهيداً، وكذلك ارتفاع عدد شهداء جنين هذا العام إلى 48 شهيداً.

المملكة تدين وتستنكر التصعيد في الأراضي المحتلة

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لتصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وآخرها العدوان على مدينة جنين صباح اليوم.

الكويت تدين وتستنكر اعتداء قوات الاحتلال على جنين

وأدانت دولة الكويت واستنكرت الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

مطالبات بتدخل أمريكي لوقف عدوان المستوطنين

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل؛ لإجبار جيش الاحتلال على وقف موجات التصعيد المتلاحقة للمستوطنين على الشعب الفلسطيني.

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ودانت -في بيان لها- بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين المُنَظَّمَة والمُسَلَّحَة، وهجماتِهم الإرهابية ضد الفلسطينيين العزل، وممتلكاتهم ومركباتهم.

الجامعة العربية للإهتمام بمستقبل القدس

يأتي هذا في وقت دعت فيه الجامعة الدول العربية، وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تسليط الضوء على مستقبل القدس، وأوضاع الفلسطينيين في المدينة المحتلة.