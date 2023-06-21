4 طرق لحماية الحجاج من الجفاف

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كشف مجلس الضمان الصحي عن طرق حماية الجسم من الجفاف وذلك في توجيه مهم للحجاج.

4 خطوات

ونصح باتباع الخطوات الأربعة التالية :

1- شرب كميات كافية من الماء

2- تناول الفاكهة والخضروات التي تحتوي على نسب عالية من الماء

3- التقليل من تناول الأطعمة المالحة والحارة.

4- التخفيف من مشروبات الكافيين.

وأضاف: “يحصل الجفاف عندما تكون كمية المياه التي يحصل عليها الجسم أقل من الكمية المفقودة عن طريق القيء والإسهال والزفير والعرق أو التبول”.

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استشاري: 6 أطعمة تحمي البشرة من أشعة الشمس

في سياق متصل، ينصح الدكتور عماد زهران، استشاري الجلدية، بالحرص على تناول بعض الأطعمة وبالأخص خلال فصل الصيف، وذلك من أجل حماية البشرة من أضرار التعرض للشمس.

الأطعمة التي تحمي البشرة من أشعة الشمس

وأوضح زهران، وفقًا لموقع “صدى البلد”، أنه توجد بعض الأطعمة التي تحتوي على مواد غذائية تساعد في حماية البشرة من أشعة الشمس، ومن أهم هذه الأطعمة:

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1 – الأسماك الدهنية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة والسردين على كميات كبيرة من حمض الأوميجا 3 الذي يحمي البشرة من الأضرار الناتجة عن الشمس.

2 – الخضراوات الورقية الخضراء

تحتوي الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكرنب والخس على مواد كروموفورية تساعد في حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

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3 – الفواكه والخضراوات اللون الأحمر والبرتقالي

تحتوي الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر والبرتقالي مثل الجزر والبطاطا الحلوة والفراولة على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن الشمس.

4 – الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات تسمى الكاتيكينات والتي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية وتساعد في الحفاظ على شباب البشرة.

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5 – اللبن والألبان

يحتوي اللبن والألبان على فيتامين د الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد ويحميه من الأضرار الناتجة عن الشمس.

6 – الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الأضرار الناجمة عن الشمس.