الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
بشرى سارة.. طرح وحدات سكنية جديدة في الرياض
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بشرى سارة.. طرح وحدات سكنية جديدة في الرياض

بشرى سارة.. طرح وحدات سكنية جديدة في الرياض

بشرى سارة.. طرح وحدات سكنية جديدة في الرياض
٠٤:٢٠:٥٣ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم، تدشين صندوق عقاري لتطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف م2 لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية في الرياض.

وأكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالله بن عبدالله الطويل، صندوق “أرجان المغامس” الاستثماري العقاري.

توفير المزيد من الخيارات السكنية للأسر

وأوضح أن ذلك يأتي استمراراً للجهود المتواصلة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لزياد المعروض العقاري في المدن، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للأسر بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

وبين أن الصندوق الذي تم تأسيسه بين “بلوم إنفست ” و”أرجان العمارية، يهدف  إلى تطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف م2، وذلك لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية شمال الرياض.

دعم الاتفاقيات والشراكات في القطاع الخاص

وأشار وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، إلى حرص الوزارة واهتمامها بدعم الاتفاقيات والشراكات في القطاع الخاص.

وذلك بهدف الارتقاء بقطاع التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني وإيجاد التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة.

توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية

وذلك بإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

يُذكر أن مبادرة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري تهدف إلى تعزيز المعروض وتوفير الأراضي وفرص الاستثمار لأصحاب الأراضي والمطورين والجهات التمويلية في السوق العقاري.

إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الحلول السكنية وتحفيز مُلاك الأراضي على التطوير.

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30 ألف م2 أخبار السعودية الرياض المعروض العقاري تدشين صندوق عقاري تطوير أرض سكني وحدة سكنية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان

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