توضيح من “الموارد” بشأن اختبار القدرة المعرفية لخريج الكلية التقنية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا بشأن اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول الاستفادة من اختبار القدرة المعرفية للمتخرج من الكلية التقنية؟.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يقدم اختبار القدرة المعرفية للمتقدمين للوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقيات في نظام الموارد البشرية -عدا الوظائف الصحية والتعليمية- حيث يطلب الاختبار عددًا من الجهات؛ كوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة العدل وغيره”.

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وتشمل الاختبارات:

-وظائف المحاسبة.

-وظائف الموارد البشرية.

-وظائف القانون.

-وظائف تقنية المعلومات.

-وظائف علم المعلومات والمكتبات.

-وظائف علم النفس.

-وظائف علم الاجتماع.

-وظائف علم الاقتصاد.

ويتم وزن اختبارات القدرات المعرفية العامية بنسبة 20 في المائة من درجات التقييم الكلية، ويمثل اختبار التخصص 40 في المائة من درجة التقييم الكلي للمتقدمين لوظائف الموارد البشرية بالمملكة.

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ما هو اختبار القدرة المعرفية؟

اختبار القدرات المعرفية هو وسيلة علمية يستخدمها أصحاب العمل لتقييم قدرات المرشحين للوظائف من خلال مجموعة متنوعة من صيغ الاختبار المختلفة.

ويقيم اختبار القدرات المعرفية قدرتك على أداء المهام والتفاعل مع المواقف في المختلفة التي يمكن أن تواجهها في العمل.

ويشمل مهارات حل المشكلات وتحديد الأولويات والمهارات العددية من بين أمور أخرى.

وتكون الاختبارات على هيئة أسئلة سيكومترية متعددة الاختيارات ولا توجد سوى إجابة واحدة صحيحة ، ثم يتم تحديد درجاتك ومقارنة مستواك بالمرشحين الآخرين الذين أجروا نفس الاختبار مثلك.

وهناك اختبارات مجانية عبر الإنترنت يمكن إجراؤها لقياس نوع الأسئلة التي يمكن توقعها عند إجراء اختبار القدرات المعرفية الفعلي قبل التقدم للوظيفة.

المهارات الخاصة للمتقدم للوظيفة

ويهتم اختبار القدرة المعرفية بقياس المهارات الخاصة للمتقدم للوظيفة ، وتشمل تلك المهارات الأساسية:

-القدرة اللفظية.

-القدرة الكمية.

-القدرة الاستدلالية.

-القدرة المكانية.