توضيح من سفارة المملكة في الكويت حول إجازة العيد

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في الكويت، اليوم الأربعاء، بيانًا عاجلًا بلجميع المواطنين خصوص إجازة عيد الأضحى المبارك.

بيان من السفارة بالكويت بشأن إجازة العيد

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها تود أن تهنئ المواطنين الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك، وتفيدهم بأن إجازة العيد من المقرر أن تكون لمدة 6 أيام.

إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الثلاثاء

وأضافت أنها تنبه جميع المواطنين بأن إجازة عيد الأضحى تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27/ 6/ 2023، وتستمر حتى يوم حتى يوم الأحد 2/7/2023.

رقم الاتصال في حالات الطوارئ

وأكد أنه سيتم استئناف العمل يوم الاثنين 3/7/2023، وأنه في حالات الطوارئ يرجى التواصل على الرقم المخصص” 51121069″.