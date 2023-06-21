لليوم الثاني.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا والتداولات 5.4 مليارات ريال

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أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليغلق عند 11466 نقطة (+ 35 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء والأول وإم أي إس ورعاية والعربية بنسب تراوح ما بين 1 و7%، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم المرابحة المرنة، في أولى جلساته بالسوق، بنسبة 2% عند 14.94 ريال (+0.34 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 14.60 ريال).

وسجل سهما الأصيل وملاذ للتأمين مكاسب بأكثر من 9%، كما أنهى سهما جمجوم فارما والموارد المدرجين هذا الأسبوع تداولات اليوم عند 90.30 ريال (+16%) و88 ريالا (-1%) على التوالي.

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تعاملات أمس

وأمس، أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 0.1%، ليغلق عند 11431 نقطة (+ 10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وسجلت أسهم التعاونية وبترورابغ وموبايلي وجبل عمر وبن داود والتموين ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 2 و4%، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم جمجوم فارما، في أولى جلساته بالسوق السعودي، بالنسبة القصوى عند 78 ريالا (+18 ريالا مقارنة بسعر الإدراج البالغ 60 ريالا).

وارتفع سهما ملاذ وولاء بنسبة 10% و3 % على التوالي عقب إعلانهما عن تحقيق أرباح خلال الربع الأول 2023.