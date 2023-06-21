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لليوم الثاني.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا والتداولات 5.4 مليارات ريال
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لليوم الثاني.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا والتداولات 5.4 مليارات ريال

لليوم الثاني.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا والتداولات 5.4 مليارات ريال

لليوم الثاني.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا والتداولات 5.4 مليارات ريال
٠٤:٣٧:٥٧ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.3%، ليغلق عند 11466 نقطة (+ 35 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.4 مليار ريال.

وارتفعت أسهم مصرف الإنماء والأول وإم أي إس ورعاية والعربية بنسب تراوح ما بين 1 و7%، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم المرابحة المرنة، في أولى جلساته بالسوق، بنسبة 2% عند 14.94 ريال (+0.34 ريال مقارنة بسعر الإدراج البالغ 14.60 ريال).

وسجل سهما الأصيل وملاذ للتأمين مكاسب بأكثر من 9%، كما أنهى سهما جمجوم فارما والموارد المدرجين هذا الأسبوع تداولات اليوم عند 90.30 ريال (+16%) و88 ريالا (-1%) على التوالي.

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تعاملات أمس

وأمس، أغلق مؤشر السوق على ارتفاع بنسبة 0.1%، ليغلق عند 11431 نقطة (+ 10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وسجلت أسهم التعاونية وبترورابغ وموبايلي وجبل عمر وبن داود والتموين ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 2 و4%، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم جمجوم فارما، في أولى جلساته بالسوق السعودي، بالنسبة القصوى عند 78 ريالا (+18 ريالا مقارنة بسعر الإدراج البالغ 60 ريالا).

وارتفع سهما ملاذ وولاء بنسبة 10% و3 % على التوالي عقب إعلانهما عن تحقيق أرباح خلال الربع الأول 2023.

الكلمات الدلالية:
الأسهم السعودية المملكة سوق الأسهم

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