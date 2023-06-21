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شاهد.. “روبوت” يستقبل الحجاج في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة
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شاهد.. “روبوت” يستقبل الحجاج في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة

شاهد.. “روبوت” يستقبل الحجاج في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة

شاهد.. “روبوت” يستقبل الحجاج في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة
٠٤:٢٥:٤٢ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو “روبوت” وهو يستقبل الحجاج والزوار في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

وخلال الفيديو، يظهر الـ “روبوت” وهو يتحدث حوالي 11 لغة يستقبل بها جميع الزائرين من مختلف دول العالم.

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وحرصت المملكة على تقديم كل السبل لراحة الحجاج خلال موسم الحج الحالي.

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قاصدو المسجد الحرام يكشفون عن مشاعرهم لحظة رفع كسوة الكعبة

رفع كسوة الكعبة

في سياق متصل، عبّر عدد من قاصدي المسجد الحرام عن مشاعرهم خلال رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج.

وأشادوا بعظيم العناية والرعاية التي توليها المملكة بمنظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام.

منظومة متكاملة

وذلك في ظل منظومة متكاملة من الامكانات البشرية والآلية التي وفرتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ممثلة بمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة لانجاز مهام رفع كسوة الكعبة المشرفة في وقت قياسي.

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الكلمات الدلالية:
الحجاج الزوار المملكة روبوت كسوة الكعبة كسوة الكعبة المشرفة

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