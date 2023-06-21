الحلزونات العملاقة تفرض الحصار على مدينة أمريكية

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أخضع المسؤولو بولاية فلوريدا، جزءًا من مدينة ميرامار للحجر الصحي أمس الثلاثاء، بينما يتسابقون للقضاء على حلزون أفريقي عملاق بشكل أضرارًا بالغة على الإنسان والمحاصيل الزراعية والبيئة.

وبدأت السلطات حملة للقضاء على الحلزون باستخدام مبيد حشري يسمى “ميتالديهيد” المستعمل لمكافحة القواقع والرخويات، في مساحة تبلغ 3.5 ميل من المدينة الواقعة بمقاطعة بروارد – على بعد 11 ميلاً فقط غرب هوليوود.

يأتي ذلك في أعقاب العثور على حلزون واحد على الأقل في المنطقة في وقت سابق من هذا الشهر.

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منع نقل النباتات

وسيتمكن السكان من الخروج من المنطقة بحرية ولكن سيتم منعهم من نقل أي إمدادات نباتية يمكن أن تؤوي بيض الرخويات العملاقة.

أعلنت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في فلوريدا: “في ظل الحجر الصحي، من غير القانوني نقل حلزون أرضي أفريقي عملاق، أو مادة خاضعة للوائح، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، النباتات أو أجزاء النباتات الموجودة في التربة أو نفايات الفناء أو الحطام أو السماد أو مواد البناء داخل، أو عبر أو من منطقة الحجر الصحي المحددة دون اتفاق امتثال”.

وأكدت أنه تم رصد حلزون أفريقي عملاق – يمكن أن يصل طوله إلى 8 بوصات – في المنطقة في يونيو، مما أدى إلى زيادة المسح.

وتصنف الحلزونات الأفريقية العملاقة على أنها “واحدة من أكثر الحلزونات ضررًا في العالم” نظرًا لتهديدها للزراعة وحياة الإنسان.

خطر الحلزون

ويتغذى الحلزون على أكثر من 500 نبتة مختلفة، كما يتكاثر بسرعة كبيرة حيث يضع الفرد الواحد حوالي 1200 بيضة سنويًا.

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ويتميز أفراد هذا الحيوان بوجود أعضاء تناسلية مذكرة ومؤنثة، أي أن الفرد الواحد يمكنه أن يتكاثر بمفرده.

وإلى جانب أضراره على النباتات، يحمل الحلزون دودة طفيلية يمكن أن تنتقل إلى البشر وتسبب الالتهاب السحائي.

ورصدت هذه الحيوانات لأول مرة جنوبي فلوريدا في الستينيات، واستغرق الأمر نحو 10 سنوات ومليون دولار لتخليص المنطقة منها.

ويصعب القضاء على الحلزون لأنه ليس له أعداء مفترسين في الطبيعية، ويمكن أن يعيش الواحد حتى 9 سنوات حتى يزيد طوله على 20 سنتيمترًا.

وهي قادرة على تدمير الغطاء النباتي، ومن المعروف أنها تتغذى على أكثر من 500 نوع من النباتات.

وقضت فلوريدا مرتين من قبل على الحلزون منذ اكتشافه لأول مرة في عام 2010 – كان آخرها جهدًا استمر 10 سنوات في مقاطعة ميامي ديد بتكلفة 23 مليون دولار، وانتهى في عام 2021 بعد جمع حوالي 170 ألف حلزون.

والحجر الصحي في مقاطعة بروارد هو الثالث من نوعه الذي يتم تطبيقه في فلوريدا منذ العام الماضي.

تم عزل مساحة من مقاطعة لي بالساحل الغربي بعد اكتشاف الرخويات الضخمة في ديسمبر، بعد ستة أشهر فقط من تعرض مقاطعة باسكو لهجوم مماثل.