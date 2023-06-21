“نيوم” تفتح التقديم على مئات الوظائف برواتب وبدلات ومزايا تنافسية

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أعلنت شركة نيوم، فتح التقديم لشغل أكثر من 360 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بالإضافة لبرنامج تدريب للخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

* المجالات الوظيفية:

– وظائف إدارية.

– وظائف تقنية.

– وظائف هندسية.

– وظائف فنية ومساندة.

* التخصصات المطلوبة:

– المالية.

– المحاسبة.

– القانون.

– الاقتصاد.

– الهندسة.

– التسويق.

– الإعلام.

– الإحصاء.

– الإدارة العامة.

– إدارة الأعمال.

– إدارة المخاطر.

– العلاقات العامة.

– الرياضيات.

– الموارد البشرية.

– التطوير التنظيمي.

– العلوم الإكتوارية.

– إدارة المشاريع.

– نظم المعلومات الإدارية.

– علوم الحاسب.

– تقنية المعلومات.

– هندسة الحاسب.

– أمن المعلومات.

– الأمن السيبراني.

– نظم معلومات الحاسب.

– بالإضافة لكافة التخصصات الأخرى ذات الصلة.

* مزايا العمل في نيوم:

– رواتب وبدلات تنافسية.

– سكن مجاني.

– نقل مجاني.

– تذاكر وبدل سفر سنوي.

– وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).

– تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.

– تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).

– مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)

– خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).

– تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.

– إجازة سنوية 30 يوماً.

– إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.

* رابط التقديم على وظائف نيوم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف نيوم:

1- من خلال الموقع الرسمي:

( اضغط هنا )

2- أو من خلال موقع لينكدإن:

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