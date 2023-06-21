“نيوم” تفتح التقديم على مئات الوظائف برواتب وبدلات ومزايا تنافسية
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أعلنت شركة نيوم، فتح التقديم لشغل أكثر من 360 وظيفة لحملة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس، بالإضافة لبرنامج تدريب للخريجين، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس.
* المجالات الوظيفية:
– وظائف إدارية.
– وظائف تقنية.
– وظائف هندسية.
– وظائف فنية ومساندة.
* التخصصات المطلوبة:
– المالية.
– المحاسبة.
– القانون.
– الاقتصاد.
– الهندسة.
– التسويق.
– الإعلام.
– الإحصاء.
– الإدارة العامة.
– إدارة الأعمال.
– إدارة المخاطر.
– العلاقات العامة.
– الرياضيات.
– الموارد البشرية.
– التطوير التنظيمي.
– العلوم الإكتوارية.
– إدارة المشاريع.
– نظم المعلومات الإدارية.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الحاسب.
– أمن المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– نظم معلومات الحاسب.
– بالإضافة لكافة التخصصات الأخرى ذات الصلة.
* مزايا العمل في نيوم:
– رواتب وبدلات تنافسية.
– سكن مجاني.
– نقل مجاني.
– تذاكر وبدل سفر سنوي.
– وجبات مجانية (فطور، غداء، عشاء).
– تغطية تكاليف الإنتقال إلى مكان العمل.
– تغطية تكاليف دراسة الأبناء (60 ألف سنوياً لكل طفل حتى 3 أطفال).
– مكافأة سنوية 20-30% (حسب الأداء)
– خطة توفير (خطة حوافز طويلة الأجل).
– تأمين طبي VIP للموظف وأسرته ووالديه.
– إجازة سنوية 30 يوماً.
– إمكانية العمل عن بعد 24 يوماً في السنة.
* رابط التقديم على وظائف نيوم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف نيوم:
1- من خلال الموقع الرسمي:
( اضغط هنا )
2- أو من خلال موقع لينكدإن:
( اضغط هنا )