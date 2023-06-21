“هيئة الغذاء”: 8 عادات صحية يجب على الحجاج اتباعها

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حثت الهيئة العامة للغذاء والدواء على ضرورة محافظة الحجاج على 8 أشياء أساسية خلال موسم الحج وذلك ضمانا لسلامتهم.

8 عادات

وقالت – في إنفوجراف – إنه يجب عليهم اتباع الخطوات التالية:

1- تأكد من تناول الوجبات من منشآت غذائية نظيفة.

2- لا تتناول أي غذاء تشتبه في تغير خواصه من طعم أو لون أو قوام.

3- تجنب شراء الأطعمة المكشوفة.

4- احرص على شرب المياه المعبأة محكمة الغلق.

5- حافظ على غسل اليدين بالماء والصابون بشكل دوري.

6- تجنب اللحوم المطهية غير تامة النضج ومنتجات الحليب غير المبسترة.

7- لا تترك الطعام مكشوفاً.

8- تأكد من تاريخ الصلاحية.

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في الحج.. “الغذاء والدواء” تنفذ حملات توعوية ميدانية وإلكترونية بـ “9 لغات”

في وقت سابق، أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء ضمن برامجها التوعوية الخاصة بضيوف الرحمن لموسم حج 1444هـ، رسائل توعوية بـ 9 لغات.

تفتيش ورقابة لضمان مطابقة الاشتراطات الصحية

وأوضحت أنها تستعد لموسم الحج، بحملات تفتيش ورقابة لضمان مطابقة الاشتراطات الصحية، وعدم وجود منتجات مخالفة.

معلومات ونصائح لتوعوية الحجاج

وأضافت أنها تقدم معلومات ونصائح لتوعوية الحجاج بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية باللغات الأكثر تحدثًا بين الحجاج.

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وتقدم “الغذاء والدواء “مجموعة من النصائح بعدد من اللغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية والتركية والروسية والصينية والأردو “الباكستانية” ولغة البهاسا “الإندونيسية” على هذا الرابط.