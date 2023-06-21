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توضيح مهم من “إحسان” للحجاج بشأن شراء الأضاحي
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توضيح مهم من “إحسان” للحجاج بشأن شراء الأضاحي

توضيح مهم من “إحسان” للحجاج بشأن شراء الأضاحي

توضيح مهم من “إحسان” للحجاج بشأن شراء الأضاحي
٠٣:١٣:٣٤ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت منصة “إحسان”، إنه للعام الثالث على التوالي، يطلب آلاف الحجاج في المملكة أضاحيهم رقميًا.

وأوضحت المنصة أن ذلك يتم بكل يسر وسهولة عن طريق التطبيق، وتتكفل المنصة بإخراجها للمضحي الذي يستطيع متابعة مراحل طلبه.

وأضاف: “خلال العامين الفائتين تم طلب أكثر من 73 ألف بقيمة تجاوزت 59 مليون ريال”.

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تيسيرًا على المضحين والحجاج..”إحسان” تبدأ باستقبال طلبات الأضاحي إلكترونيًا

في سياق متصل، أعلنت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، عن بدء استقبال طلبات الأضاحي للعام الثالث على التوالي عبر منصة وتطبيق إحسان.

تمكين قطاع العمل الخيري رقميًا

وأوضحت أن ذلك يأتي بالشراكة مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”،

وفي إطار سعي المنصة إلى تمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره في سبيل تسهيل وتسريع عمليات التبرع على أهل الخير.

تقديم طلبات الأضاحي والصدقات

وأضافت أن برنامج الأضاحي يأتي تسهيلاً لأداء النسك رقميًا على المضحين والحجاج عبر تقديم طلبات الأضاحي والصدقات وتوكيل المنصة بإيصالها إلى مستحقيها في وقتها الشرعي.

تمكين المضحين من أداء النسك بخطوات يسيرة

 كما أعلنت المنصة أنه يمكن للمضحين أداء النسك بخطوات يسيرة تتمثل في تسجيل الدخول إلى المنصة، ثم اختيار قائمة برامجنا ثم برنامج الأضاحي، ثم اختيار نوع النسك المراد إخراجه وتحديد عدده ثم توكيل المنصة.

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الكلمات الدلالية:
إحسان الحجاج السعودية المملكة منصة إحسان

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