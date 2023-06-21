الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
حتى هذا الموعد.. إصدار تصريح ذبح الأضاحي دون رسوم (فيديو)
تعرّف على خدمة تصريح ذبح الأضاحي واشتراطاتها للمطاعم والمطابخ عبر “بلدي”
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حتى هذا الموعد.. إصدار تصريح ذبح الأضاحي دون رسوم (فيديو)

حتى هذا الموعد.. إصدار تصريح ذبح الأضاحي دون رسوم (فيديو)

حتى هذا الموعد.. إصدار تصريح ذبح الأضاحي دون رسوم (فيديو)
٠٢:٥٤:٣٧ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أصحاب المطاعم والمطابخ؛ لإصدار تصريح ذبح الأضاحي في أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة بلدي.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التقديم على تصريح الخدمة حتى يوم الجمعة المقبل بدون رسوم لأصحاب المطاعم والمطابخ.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة محددة لمن يمتلك رخصة نشاط تجاري، مطبخ.

ويمكن التقديم لطلب الخدمة من خلال زيارة الرابط.

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خطوات التقديم

) الدخول على بوابة بلدي، ثم الرخص التجارية، ثم خدمة تصريح ذبح الأضاحي.

2) تحديد صفة مقدم الطلب.

3) إدخال رقم الرخصة الموحد.

4) التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.

5) موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.

6) مراجعة الطلب بالبلدية.

7) إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.

8) اعتماد الطلب من البلدية.

9) إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.

10) طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.

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