تعرّف على خدمة تصريح ذبح الأضاحي واشتراطاتها للمطاعم والمطابخ عبر “بلدي”

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أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، عن خدمة تصريح ذبح الأضاحي واشتراطاتها للمطاعم والمطابخ عبر منصة بلدي.

وأوضحت أنه يمكن لمالك أو مدير السجل التجاري أو المفوض تقديم طلب إصدار تصريح ذبح الأضاحي إذا تحققت الشروط اللازمة لذلك.

خدمة تصريح ذبح الأضاحي واشتراطاتها للمطاعم

كما يمكن تقديم الطلب فقط خلال الفترة المحددة للتقديم. ويتم إصدار التصريح بدون رسوم لمدة أربعة أيام فقط. ويمكن للمستفيد طباعة التصريح من خلال خدمة “طلباتي”.

* طريقة التقديم:

1- الدخول على بوابة بلدي، ثم الرخص التجارية، ثم خدمة تصريح ذبح الأضاحي.

2- تحديد صفة مقدم الطلب.

3- إدخال رقم الرخصة الموحد.

4- التحقق من نشاط الرخصة وحالتها وفترة التقديم.

5- موافقة مقدم الطلب على بنود الاشتراطات.

6- مراجعة الطلب بالبلدية.

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7- إجراء زيارة من البلدية للمنشأة للتحقق من توفر الاشتراطات.

8- اعتماد الطلب من البلدية.

9- إشعار مقدم الطلب برسالة نصية.

10- طباعة التصريح من خدمة طلباتي بمنصة بلدي.

* المتطلبات:

1- وجود عقد مع طبيب بيطري للإشراف على عمليات الذبح في المطبخ قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الأضحى.

2- وجود شهادات صحية لجميع العاملين.

3- تخصيص مكان للذبح والسلخ والتقطيع مهيأ لهذا الغرض مستوفٍ للاشتراطات الصحية والالتزام بعدم الذبح في صالات الإعداد والطبخ.

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4- التعاقد مع إحدى الشركات المعتمدة لدى الأمانة لرفع المخلفات وتأمين حاويات للنفايات مخصصة لمخلفات الذبح خارج المطبخ والتخلص من النفايات.

5- توفير جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ.

6- توفير أوعية كافية لتجميع العظام وبقايا الذبح والشعر والجلد.

7- توفير مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

8- الالتزام بتنظيم الذبح وعدم تكدس المذبوحات وتقديم خدمة الترقيم.

9- تركيب لوحة بارزة محدد بها تسعيرة الذبح.