خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت عدد من الإدارات التعليمية، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن “مدير تعليم مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ يعتمد حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدما ومتقدمة”.

#اليوم | مدير #تعليم_مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ يعتمد حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدما ومتقدمة. pic.twitter.com/LT5qU9NGGF — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) June 21, 2023

كما اعتمد مدير عام تعليم الباحة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين، وبلغت نسبة المعلمين المنقولين 50.53٪ ونسبة المعلمات المنقولات 50.41٪، بحسب ما أفادت إدارة تعليم الباحة في حسابها عبر “تويتر”.

وأشارت إلى أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، وتقديم التظلمات خلال الفترة الموضحة في المنشور.

اعتمد مدير عام #تعليم_الباحة #حركة_النقل_الداخلي للمعلمين والمعلمات بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين،

وبلغت نسبة المعلمين المنقولين 50.53٪ ونسبة المعلمات المنقولات 50.41٪

ويمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، وتقديم التظلمات… pic.twitter.com/AvsCfG2bih — إدارة تعليم الباحة (@MOE_BHH) June 21, 2023

واعتمد المدير العام لتعليم نجران حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ، سائلاً الله للزملاء والزميلات التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية.

وقالت إدارة تعليم نجران في حسابها عبر “تويتر”، إنه “يمكنكم الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق الدخول على نظام نور :⤵️ https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx”.

المدير العام لـ #تعليم_نجران يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ ، سائلاً الله للزملاء والزميلات التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية. يمكنكم الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق الدخول على نظام نور :⤵️https://t.co/iU51Y0jVMq pic.twitter.com/YOCsZxSXdL — إدارة تعليم نجران (@MOE_NJR) June 21, 2023

وأشارت الإدارة العامة لتعليم القريات أنه “بنسبة بلغت 47.73٪ بنين 58٪ بنات،مدير تعليم القريات يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ. ويهنئ المشمولين والمشمولات بالنقل سائلاً الله لهم التوفيق والسداد”.

وللاطلاع على نتيجة النقل يمكن الدخول من حساب المعلم/ المعلمة، علمًا بأنه تستقبل طلبات الاعتراض على النتيجة الكترونياً عبر نظام نور.

بنسبة بلغت 47.73٪ بنين

58٪ بنات،مدير #تعليم_القريات يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ .

ويهنئ المشمولين والمشمولات بالنقل سائلاً الله لهم التوفيق والسداد.

وللاطلاع على نتيجة النقل يمكن الدخول من حساب المعلم/ المعلمة، علماً بأنه تستقبل طلبات الاعتراض على… pic.twitter.com/lFOBnp1fod — إدارة تعليم القريات (@MOE_QRT) June 21, 2023

#اليوم | مدير #تعليم_مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ يعتمد حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدما ومتقدمة. pic.twitter.com/LT5qU9NGGF — إدارة تعليم مكة (@MOE_MHC) June 21, 2023

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

وقالت الإدارة في حسابها عبر “تويتر،” إنها تتقدم بالتهنئة للجميع، متمنيةً لهم التوفيق وأن يكون ذلك حافزًا لأداء رسالتهم التعليمية.

#إعلان|

إدارة #تعليم_الرياض تعلن نتيجة #النقل_الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر #نظام_نور .

وتتقدم بالتهنئة للجميع، متمنيةً لهم التوفيق وأن يكون ذلك حافزًا لأداء رسالتهم التعليمية. #النقل_الداخلي pic.twitter.com/4umwvjoZZo — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) June 21, 2023

وكانت بعض الإدارات التعليمية أعلنت نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، فيما تواصل إعلان النتائج إلى يوم غد الخميس.

اقرأ أيضًا:

تعليم الرياض: إعلان نتيجة النقل الداخلي للمعلمين عبر نظام نور

خطوات الاستعلام

وفيما يلي خطوات الاستعلام:

-التوجه إلى نظام نور.

-تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-بعد ذلك اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

– الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-عند قبول طلبك ستجد رسالة تم نقلك.

اعتراض على نتائج النقل الداخلي

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض في غضون ثلاثة أيام فقط بدءًا من إعلان النتائج عبر نظام نور.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. اعتماد حركة النقل الداخلي بتعليم جازان رسميًا

خطوات الاعتراض على النتيجة

وفيما يلي خطوات الاعتراض:

-الدخول إلى منصة نور.

-ملء بيانات تسجيل الدخول على الحساب مع الضغط على دخول.

-اختر خدمات شؤون المعلمين.

-الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-من الصفحة الرئيسية حدد قائمة الرغبات الموجودة أسفل الرد.

-قم بالضغط على طلب الاعتراض.

-حدد نوع الرد.

-في حال اختيارك على الرد آلي ستصلك رسالة بالرد على نتيجة الاعتراض، أما في حالة اختيارك الرد غير آلي سوف يتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

-وبعد أن تنتهي من تحديد نوع الرد، انقر على حفظ.