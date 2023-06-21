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خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين
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خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين

خطوات الاستعلام والاعتراض على نتيجة النقل الداخلي للمعلمين
٠٣:٠٩:٥١ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

اعتمدت عدد من الإدارات التعليمية، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في حسابها عبر موقع “تويتر”، أن “مدير تعليم مكة وبحضور المساعد للشؤون المدرسية ومدير إدارة شؤون المعلمين ومدير إدارة التخطيط المدرسي؛ يعتمد حركة النقل الداخلي والتي حققت 64,9% من رغبات المتقدمين والمتقدمات الذين تجاوز عددهم 6767 متقدما ومتقدمة”.

كما اعتمد مدير عام تعليم الباحة، حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بحضور المساعد للشؤون المدرسية، ومدير شؤون المعلمين، وبلغت نسبة المعلمين المنقولين 50.53٪ ونسبة المعلمات المنقولات 50.41٪، بحسب ما أفادت إدارة تعليم الباحة في حسابها عبر “تويتر”.

وأشارت إلى أنه يمكن للمعلم والمعلمة الاستعلام عن نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، وتقديم التظلمات خلال الفترة الموضحة في المنشور.

واعتمد المدير العام لتعليم نجران حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية للعام الدراسي ١٤٤٥هـ، سائلاً الله للزملاء والزميلات التوفيق والسداد لخدمة العملية التعليمية.

وقالت إدارة تعليم نجران في حسابها عبر “تويتر”، إنه “يمكنكم الاطلاع على نتيجة الحركة عن طريق الدخول على نظام نور :⤵️ https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx”.

وأشارت الإدارة العامة لتعليم القريات أنه “بنسبة بلغت 47.73٪ بنين 58٪ بنات،مدير تعليم القريات يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي للعام الدراسي 1445 هـ. ويهنئ المشمولين والمشمولات بالنقل سائلاً الله لهم التوفيق والسداد”.

وللاطلاع على نتيجة النقل يمكن الدخول من حساب المعلم/ المعلمة، علمًا بأنه تستقبل طلبات الاعتراض على النتيجة الكترونياً عبر نظام نور.

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر نظام نور.

وقالت الإدارة في حسابها عبر “تويتر،” إنها تتقدم بالتهنئة للجميع، متمنيةً لهم التوفيق وأن يكون ذلك حافزًا لأداء رسالتهم التعليمية.

وكانت بعض الإدارات التعليمية أعلنت نتيجة حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، فيما تواصل إعلان النتائج إلى يوم غد الخميس.

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خطوات الاستعلام

وفيما يلي خطوات الاستعلام:

-التوجه إلى نظام نور.

-تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

-بعد ذلك اضغط على خدمات شؤون المعلمين.

– الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-عند قبول طلبك ستجد رسالة تم نقلك.

اعتراض على نتائج النقل الداخلي

أتاحت وزارة التعليم، الاعتراض في غضون ثلاثة أيام فقط بدءًا من إعلان النتائج عبر نظام نور.

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خطوات الاعتراض على النتيجة

وفيما يلي خطوات الاعتراض:

-الدخول إلى منصة نور.

-ملء بيانات تسجيل الدخول على الحساب مع الضغط على دخول.

-اختر خدمات شؤون المعلمين.

-الاستعلام عن حركة النقل الداخلي.

-من الصفحة الرئيسية حدد قائمة الرغبات الموجودة أسفل الرد.

-قم بالضغط على طلب الاعتراض.

-حدد نوع الرد.

-في حال اختيارك على الرد آلي ستصلك رسالة بالرد على نتيجة الاعتراض، أما في حالة اختيارك الرد غير آلي سوف يتم التواصل معك بخصوص الاعتراض.

-وبعد أن تنتهي من تحديد نوع الرد، انقر على حفظ.

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أخبار السعودية السعودية اليوم تعليم الباحة تعليم الرياض تعليم القريات تعليم مكة تعليم نجران نتيحة حركة النقل الداخلي للمعلمين

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