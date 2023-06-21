“الجوازات”: 1.4 مليون حاج وصلوا المملكة حتى الآن

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أعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم (1,423,804) حجاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444هـ عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.

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وقالت الوزارة إن هذه الإحصائية حتى نهاية يوم الثلاثاء 2/ 12/ 1444هـ الموافق 20/ 6/ 2023م.

وأوضحت الجوازات أن عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ (1,360,364) حاجاً منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم (222,553) حاجاً.

المنافذ البرية

وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية (58,794) حاجاً، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (4,646) حاجاً.

وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال إحدى المستفيدات بشأن خدمة توصيل الوثائق الإلكترونية بعد طباعتها إلكترونيا.

وقالت المستفيدة: “جددت إقامة لعاملة كيفية طباعة الإقامة؟.. لا يوجد خيار توصيل وثائق”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: “يمكنك استخدام الهوية الرقمية على الأجهزة الذكية، ولا تحتاج إلى مراجعة إدارة الجوازات لطباعة هوية مقيم”.

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