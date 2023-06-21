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الدولار يدفع “الاسترليني واليورو” نحو القمة أمام العملات الأخرى

الدولار يدفع “الاسترليني واليورو” نحو القمة أمام العملات الأخرى

الدولار يدفع “الاسترليني واليورو” نحو القمة أمام العملات الأخرى
٠٢:٢٨:٠٣ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، في الوقت نفسه، صعد الجنيه الإسترليني على نحو طفيف بعد بيانات تضخم بريطانية أفضل من المتوقع.

جاء ارتفاع الدولار في انتظار حديث جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمام الكونغرس حيث ستعكس تصريحاته تشديد السياسة النقدية.

صعود الاسترليني

وصعد الإسترليني لفترة وجيزة 0.3 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2803 دولار قبل أن يستقر عند 1.2765 دولار.

كما ارتفع على نحو طفيف مقابل اليورو والين وسط توقعات من جانب المتعاملين على أن بنك إنكلترا سيرفع الفائدة.

رفع الفائدة

وتضع الأسواق في اعتبارها احتمال رفع الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى إلى ذروة عند 6 في المائة خلال 12 شهرا.

وتماسك اليورو عند 1.0914 دولار في المعاملات الآسيوية، بينما انخفض الين على نحو طفيف إلى 141.80 مقابل الدولار بعدما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان التمسك بالتيسير النقدي، فيما تحول تركيز المتعاملين إلى المركزي الأميركي.

انخفاض اليوان

وانخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل الدولار عند 7.1987 في المعاملات المحلية، فيما تجاوز في المعاملات الخارجية 7.2 مقابل الدولار.

وواصلت عملة بتكوين الرقمية مكاسبها التي سجلتها مساء لتتجاوز حاجز 29 ألف دولار للمرة الأولى منذ نهاية مايو بعد انطلاق منصة جديدة لتداول العملات الرقمية.

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