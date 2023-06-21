“الداخلية” تُحذر: السجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة لمن يرتكب هذه المخالفة بالحج

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء، تحذيرًا لكل من ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية، بالتزامن مع موسم الحج لعام 1444هـ.

عقوبة من ينقل من لا يحملون تصاريح حج

وفي بيان لها، كشفت الوزارة أن عقوبة من ينقل من لا يحملون تصاريح حج نظامية تتمثل في السجن 6 أشهر و50 ألف ريال غرامة مالية.

وأكدت في الوقت نفسه، أن العقوبات تشمل أيضًا مصادرة وسيلة النقل إضافة إلى ترحيل الناقل إن كان وافدًا، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

معارض للتعريف بخدماتها الإلكترونية لضيوف الرحمن

فيما تُشارك منصة “أبشر” الإلكترونية، ضمن معارض وزارة الداخلية في العاصمة المقدسة ومحافظة جدة والمدينة المنورة، للتعريف بأبرز الخدمات التي تُقدمها لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، وإبراز خدماتها الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار عبر أكثر من 350 خدمة.

وتستعرض “أبشر” لزوار المعارض أبرز خدماتها الإلكترونية المقدمة في الحج، وفي قطاعات الأفراد والأعمال والحكومي، من:

1 – إصدار هوية بدل فاقد.

2 – تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.

3 – تسجيل المواليد للمواطنين والمقيمين المقدمة من وكالة الوزارة للأحوال المدنية,

4 – إصدار وتجديد الجواز السعودي المقدمة من المديرية العامة للجوازات.

5 – استعراض الوثائق الرقمية الخاصة بالمواطنين والمقيمين، وغيرها من الخدمات.