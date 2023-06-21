أهمها رقم 3.. “سعود الطبية” توجه إرشادات لمرضى القلب من الحجاج

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وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عددًا من الإرشادات الهامة واللازمة لمرضى القلب من حجاج بيت الله الحرام.

إرشادات طبية لمرضى القلب من الحجاج

وأوضحت على حسابه افي “تويتر”، أن يستطيع مريض القلب الحج بشرط الالتزام بالإرشادات الصحية التي من شأنها المحافظة على صحته، وعليه القيام بما يلي:

1 – مراجعة الطبيب قبل الذهاب للحج لتقييم الوضع الصحي.

2 – أخد كمية كافية من الأدوية وحفظها بطريقة آمنة ومناسبة.

3 – حل بطاقة أو تقرير طبي يبين الحالة المرضية والأدوية التي يتم تناولها.

4 – عند شعور المريض بألم في الصدر أو ضيق في التنفس فعلى الحاج مراجعة أقرب مرفق صحي فورًا.

5 – تجنب التعرض لمجهود بدني زائد واستخدام الكرسي المتحرك أثناء الطواف والسعي وعند الإحساس بالإجهاد.

تحذير من الأضرار الصحية لبعض أنواع الإحرام

كما حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، الحجاج من ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من أقمشة البوليستر في الأجواء الحارة.

وذلك لما قد يسببه من أضرار عدة كحساسية تلامسية ينتج عنها طفح جلدي واحمرار متوسط إلى شديد وحكة في أجزاء متفرقة من الجسم، فيما فضّلت اعتماد الأقمشة القطنية أو أقمشة الكتان.

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وأكدت المدينة على أهمية ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة من القطن الذي تصل نسبته إلى 100% لامتصاص حرارة ورطوبة الجسم والتأكد من خلو الإحرام من العيوب أو الثقوب، واختبار تماسك خيوط الإحرام عن طريق الشد.

وشددت على أهمية غسل الإحرام جيدًا قبل استخدامه لإزالة جميع المواد الكيميائية، والتي تزيد من تهيج الجلد، وأيضًا يجب شراؤه من أماكن موثوقة.