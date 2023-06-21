الذهب يسقط أمام ضربات متتالية من “الفيدرالي”

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سجلت أسعار الذهب تراجعًا، اليوم الأربعاء، حيث امتنع المستثمرون عن المجازفة قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

تحركات الذهب اليوم

وحسب أحدث إحصائية لأسعار الذهب عالميًا:

1- تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.15% إلى 1944 دولار للأوقية.

2- هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1933 دولار للأوقية.

3- ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% إلى 102.205 نقطة.

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الذهب عند التسوية أمس

وأمس، تراجعت أسعار الذهب بشكل حاد عند تسوية تعاملات إثر مكاسب الدولار بعد بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة.

مؤشر الدولار

وارتفع مؤشر الدولار بعد أن كشفت البيانات الصادرة اليوم عن انتعاش سوق الإسكان في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.2% أو ما يعادل 23.5 دولار لتصل إلى 1947.7 دولار للأوقية، بعد أن لامست خلال الجلسة 1971.8 دولار.

ومحليًا، انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 214.04 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 204.32 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 175.13، وعيار 14 بـ 136.21، وعيار 12 سجل 116.75 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1635 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233.501 ريال.