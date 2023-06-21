الموت يتهددهم.. أثرياء من دبي وباكستان محبوسون في غواصة قرب “تيتانيك”

تواصل – وكالات:

كشفت قوات خفر السواحل الأمريكية، عن استمرار عملية بحث وإنقاذ كبرى في المحيط الأطلسي، إثر فُقدان غواصة كانت تُقلّ سائحين لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، وعلى متنها طاقمها.

وأوضحت أن الاتصال انقطع بالغواصة المفقودة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء رحلتها إلى الأعماق.

حطام تيتانيك يستقر على بعد حوالي 700 كيلو

وحسب “بي بي سي”، فإن حطام تيتانيك يستقر على بعد حوالي 700 كيلو متر من جنوب سان جونز بالقرب من نيوفاوندلاند بينما تُدار عملية الإنقاذ ناحية ولاية بوسطن.

الغواصة المفقودة “تيتان”مملوكة لشركة “أوشن غيت”

ويُعتقد أن الغواصة المفقودة هي “تيتان” المملوكة لشركة “أوشن غيت”، وهي بحجم الشاحنة وتتسع لخمسة أشخاص،

وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي من على متنها لمدة أربعة أيام.

وأكدت شركة “أوشن جيت” المالكة للغواصة أن جميع الخيارات تُدرس في الوقت الراهن لإنقاذ خمسة أشخاص على متن الغواصة.

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إحدى أغنى العائلات الباكستانية تطلب الدعاء لابنها

في الوقت نفسه، طلبت عائلة داود، وهي إحدى أغنى العائلات الباكستانية، الدعاء لأحد أفرادها وولده العالقين على متن الغواصة المنكوبة.

وبينت في بيان لها، أن ابنها شاهزادة داود ونجله سليمان انطلقا في رحلة لزيارة بقايا تيتانيك في المحيط الأطلسي،

وقد انقطع الاتصال بمركبتهم تحت الماء وهناك معلومات محدودة متاحة.

وعلى متن الغواصة السياحية الصغيرة، العالقة على عمق يقارب 3800 متر تحت الماء، ملياردير دبي “هاميش هاردينج”، رئيس مجلس إدارة شركة أكشن أفييشن والمقيم في دبي منذ سنوات طويلة، ومعه كمية أكسجين تكفي لساعات فقط.

وتتواصل عمليات بحث محموم عنها بعد انقطاع الاتصال بطاقمها حين وصلت لعمق يزيد عن 12 ألف قدم تحت الماء.

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ويتواجد على متن الغواصة، إضافة إلى خبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجيوليت، وستوكتون راش، مؤسس ومدير شركة “أوشن غيت” التي تنظم الرحلات إلى حطام “تيتانيك” تحت الماء.

وبعد أن تبقى أقل من 60 ساعة من الأكسجين، فإن السلطات الأمريكية تستخدم طائرة سي-130 المزودة بجهاز قياس السونار في عمليات البحث.

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