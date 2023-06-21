الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الموت يتهددهم.. أثرياء من دبي وباكستان محبوسون في غواصة قرب “تيتانيك”
رسميًا.. “التعليم” تتيح نقل الطلاب إلكترونيًا بدون موافقة مدير المدرسة
نيوم وفولوكوبتر تعلنان نجاح أولى تجارب التاكسي الجوي في المملكة
الدفع بـ 500 عامل لاستقبال ضيوف الرحمن بميقات السيل الكبير
بالأرقام.. خطة “التجارة” لأعمال الرقابة خلال موسم الحج
خطر قاتل في كل بيت.. هذا ما تفعله مواقد الغاز بأجسامنا؟

الرئيسية

 /

دولي

 /

الموت يتهددهم.. أثرياء من دبي وباكستان محبوسون في غواصة قرب “تيتانيك”

الموت يتهددهم.. أثرياء من دبي وباكستان محبوسون في غواصة قرب “تيتانيك”

الموت يتهددهم.. أثرياء من دبي وباكستان محبوسون في غواصة قرب “تيتانيك”
٠١:١٧:٤٢ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

كشفت قوات خفر السواحل الأمريكية، عن استمرار عملية بحث وإنقاذ كبرى في المحيط الأطلسي، إثر فُقدان غواصة كانت تُقلّ سائحين لمشاهدة حطام السفينة تيتانيك، وعلى متنها طاقمها.

وأوضحت أن الاتصال انقطع بالغواصة المفقودة بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من بدء رحلتها إلى الأعماق.

<img decoding="async" width="1024" height="768" src="https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/vTfVEXbX-43.jpg" alt="" class="wp-image-630810" srcset="https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/43-1000x750.jpg 1000w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/vTfVEXbX-43-800x600.jpg 800w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/43-768x576.jpg 768w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/vTfVEXbX-43-600x450.jpg 600w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/vTfVEXbX-43-400x300.jpg 400w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/vTfVEXbX-43-200x150.jpg 200w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/vTfVEXbX-43.jpg 1024w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />

حطام تيتانيك يستقر على بعد حوالي 700 كيلو

وحسب “بي بي سي”، فإن حطام تيتانيك يستقر على بعد حوالي 700 كيلو متر من جنوب سان جونز بالقرب من نيوفاوندلاند بينما تُدار عملية الإنقاذ ناحية ولاية بوسطن.

<img decoding="async" width="600" height="450" src="https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/VTUUntAe-vin.jpg" alt="" class="wp-image-630811" srcset="https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/VTUUntAe-vin-400x300.jpg 400w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/VTUUntAe-vin-200x150.jpg 200w, https://arabic.arabianbusiness.com/cloud/2023/06/19/VTUUntAe-vin.jpg 600w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />

الغواصة المفقودة “تيتان”مملوكة لشركة “أوشن غيت”

ويُعتقد أن الغواصة المفقودة هي “تيتان” المملوكة لشركة “أوشن غيت”، وهي بحجم الشاحنة وتتسع لخمسة أشخاص،

وعادة ما تكون مجهزة عند الغطس بأكسجين يكفي من على متنها لمدة أربعة أيام.

وأكدت شركة “أوشن جيت” المالكة للغواصة أن جميع الخيارات تُدرس في الوقت الراهن لإنقاذ خمسة أشخاص على متن الغواصة.

اقرأ أيضًا:

حكاية الباخرة “تيتانيك الشرق”.. انحرفت عن مسارها منذ 40 عامًا فتحولت إلى معلم سياحي بالمملكة

موقع حطام سفينة تيتانيك

إحدى أغنى العائلات الباكستانية تطلب الدعاء لابنها

في الوقت نفسه، طلبت عائلة داود، وهي إحدى أغنى العائلات الباكستانية، الدعاء لأحد أفرادها وولده العالقين على متن الغواصة المنكوبة.

وبينت في بيان لها، أن ابنها شاهزادة داود ونجله سليمان انطلقا في رحلة لزيارة بقايا تيتانيك في المحيط الأطلسي،

وقد انقطع الاتصال بمركبتهم تحت الماء وهناك معلومات محدودة متاحة.

وعلى متن الغواصة السياحية الصغيرة، العالقة على عمق يقارب 3800 متر تحت الماء، ملياردير دبي “هاميش هاردينج”، رئيس مجلس إدارة شركة أكشن أفييشن والمقيم في دبي منذ سنوات طويلة، ومعه كمية أكسجين تكفي لساعات فقط.

وتتواصل عمليات بحث محموم عنها بعد انقطاع الاتصال بطاقمها حين وصلت لعمق يزيد عن 12 ألف قدم تحت الماء.

اقرأ أيضًا:

العثور على عملات معدنية قيمتها 50 مليون دولار في حطام سفينة

ملياردير من دبي مفقود في غواصة يجري بحث محموم عنها قرب حطام التيتانيك

ويتواجد على متن الغواصة، إضافة إلى خبير الغوص الفرنسي بول هنري نارجيوليت، وستوكتون راش، مؤسس ومدير شركة “أوشن غيت” التي تنظم الرحلات إلى حطام “تيتانيك” تحت الماء.

وبعد أن تبقى أقل من 60 ساعة من الأكسجين، فإن السلطات الأمريكية تستخدم طائرة سي-130 المزودة بجهاز قياس السونار في عمليات البحث.

اقرأ أيضًا:

“الراحمون يرحمهم الرحمن”.. هذا ما فعله شاب مع وعل غرق في الوحل (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أغنى العائلات الباكستانية الغواصة تيتان حطام السفينة تيتانيك المحيط الأطلسي دبي شركة أكشن أفييشن عملية بحث قوات خفر السواحل الأمريكية هاميش هاردينج

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. انفجار ضخم في محطة الطاقة بمدينة خاركيف الأوكرانية

شاهد.. انفجار ضخم في محطة الطاقة بمدينة خاركيف الأوكرانية

٠٧:١٢ م، الأثنين، ١٢ سبتمبر ٢٠٢٢
«أردوغان»: احتجاز 20 داعشياً على صلة بهجوم مطار أتاتورك

«أردوغان»: احتجاز 20 داعشياً على صلة بهجوم مطار أتاتورك

١١:٢٩ م، السبت، ٠٢ يوليو ٢٠١٦
الاحتلال الصهيوني يصيب عشرات الفلسطينيين في مسيرة سلمية

الاحتلال الصهيوني يصيب عشرات الفلسطينيين في مسيرة سلمية

٠١:٠٦ ص، السبت، ٠١ سبتمبر ٢٠١٨
اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

اهتمامات الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم

١١:٢٧ ص، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *