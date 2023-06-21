رسميًا.. “التعليم” تتيح نقل الطلاب إلكترونيًا بدون موافقة مدير المدرسة

تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة التعليم، نقل الطلاب والطالبات من مدرسة إلى أخرى إلكترونيًا عبر نظام نور؛ بدون الحصول على موافقة مدير المدرسة.

وكانت الوزارة قصرت نقل الطلاب عبر نظام نور، وعدم قبول الطلبات الورقية أو منح أي موافقات ورقية.

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نظام نور

ويوفر نظام نور كل السبل والوسائل التي تخدم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، بما يحقق أقصى استفادة للطلاب والخروج بأفضل النتائج التعليمية.

ومن الخدمات التي يقدمها نظام نور للطلاب هي خدمة النقل المدرسي.

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خطوات النقل من مدرسة لأخرى

وفيما يلي خطوات النقل من مدرسة لأخرى:

-تسجيل الدخول على نظام نور.

-الدخول على طلب نقل إلى مدرسة.

-توضيح اسم الطالب المُراد نقله.

-تحديد الإدارة المُراد النقل منها.

-اختيار إدارة التعليم المراد النقل إليها.

-اختيار اسم المدرسة المُراد النقل إليها.