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الدفع بـ 500 عامل لاستقبال ضيوف الرحمن بميقات السيل الكبير
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الدفع بـ 500 عامل لاستقبال ضيوف الرحمن بميقات السيل الكبير

الدفع بـ 500 عامل لاستقبال ضيوف الرحمن بميقات السيل الكبير

الدفع بـ 500 عامل لاستقبال ضيوف الرحمن بميقات السيل الكبير
١٢:٣٧:٣٩ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أنها كثفت جهودها لخدمة ضيوف الرحمن لهذا العام 1444هـ، في ميقات السيل الكبير “قرن المنازل” الذي يعد الميقات الأكبر لاستقبال الحجاج كل عام.

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تحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة للحجاج

وأوضحت أن ذلك يتم بتوفير كافة الوسائل اللازمة لتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج ضمن اختصاصات الوزارة وخطتها العامة.

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أكثر من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب

وأضافت أنها كلفت أكثر من 500 فني ومشرف صيانة ومراقب يعملون على مدار الساعة لاستقبال الحجاج.

كما تم تكليف عدد من الأئمة والدعاة الذين يقومون بإلقاء الدروس والكلمات عقب الصلوات المفروضة.

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كما وفرت الوزارة كونترات لتوزيع المطبوعات التوعوية والإرشادية بأكثر من 40 لغة عالمية، إلى جانب توفير خدمة الاتصال المرئي للإجابة على استفسارات الحجاج وبلغات عالمية.

وتواصل الوزارة، ممثلة بفرعها في منطقة مكة المكرمة، تقديم الخدمات الإلكترونية التوعوية والإرشادية بلغاتٍ عالمية، في إطار الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن.

بث رسائل توعوية وإرشادية بعدة لغات

وأكدت أنه تم بث رسائل توعوية وإرشادية بعدة لغات عبر الشاشات الإلكترونية الخارجية التي وفرتها الوزارة بمسجد أم المؤمنين عائشة  بالعاصمة المقدسة “التنعيم”

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