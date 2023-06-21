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بالأرقام.. خطة “التجارة” لأعمال الرقابة خلال موسم الحج

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بالأرقام.. خطة “التجارة” لأعمال الرقابة خلال موسم الحج

بالأرقام.. خطة “التجارة” لأعمال الرقابة خلال موسم الحج

بالأرقام.. خطة “التجارة” لأعمال الرقابة خلال موسم الحج
١٢:٣٥:٤٨ م، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعمل وزارة التجارة على تنفيذ خطة متكاملة لأعمالها الرقابية ومهامها الميدانية في موسم حج هذا العام 1444هـ.

يأتي ذلك من خلال فرض الرقابة على الأسواق، والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك في منطقة مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة.

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تكثيف أعمال الرقابة على المنشآت التجارية

وتعمل الوزارة على تكثيف أعمال الرقابة على المنشآت التجارية، والتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة وملاءمة أسعارها.

كما تقوم الفرق الرقابية للوزارة بجولات على أسواق ومحال بيع المجوهرات والمعادن الثمينة للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة ولائحته التنفيذية وسلامة الموازين المستخدمة في هذه المحلات.

بالإضافة للقيام بجولات على محطات الوقود ومحلات بيع وتغيير إطارات السيارات والتأكد من التزامها بمعايرة مضخاتها والالتزام بنظام المعايرة والمقاييس.

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أعمال الرقابة في مكة والمدينة

وتستهدف الوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر من:

– 6 آلاف و794 منشآة تجارية.

– 433 محال لبيع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

– 205 محلات لتغيير إطارات المركبات.

– 169 مركز خدمة بترولية ومحطة وقود.

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