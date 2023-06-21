خطر قاتل في كل بيت.. هذا ما تفعله مواقد الغاز بأجسامنا؟

تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى أن مواقد الغاز قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ووفقًا لباحثين من جامعة ستانفورد، فإن المواقد ترفع مستويات مادة كيميائية مرتبطة بعدة أنواع من سرطان الدم.

اقرأ أيضًا:

“خطر خفي”.. مطالبات بحظر مواقد الغاز بسبب أضرارها الجسيمة

مستويات مادة البنزين المسرطنة

وقالوا إن موقدًا واحدًا فقط يمكن أن يزيد من مستويات مادة البنزين المسرطنة فوق تلك التي يسببها دخان السجائر المستعمل.

وقال البروفيسور روب جاكسون: “يتحول البنزين إلى ألسنة اللهب وغيرها من البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، مثل المشاعل الموجودة في حقول النفط والمصافي. نحن نعلم الآن أن البنزين يتشكل أيضًا في ألسنة اللهب في مواقد الغاز في منازلنا”.

وأضاف، وفقًا لصحيفة “ذا صن”: “تساعد التهوية الجيدة على تقليل تركيزات الملوثات، لكننا وجدنا أن مراوح العادم غالبًا ما تكون غير فعالة في التخلص من التعرض للبنزين”.

اقرأ أيضًا:

تتسبب في تسرب الغاز.. «المواصفات»: احذروا هذا النوع من المواقد (فيديو)

المواقد وسرطان الدم

وربطت أبحاث سابقة مواقد الغاز بـ 21 ملوثًا خطيرًا للهواء، بما فيها البنزين، المرتبط بالعديد من أنواع سرطان الدم مثل اللوكيميا والعيوب الخلقية. ونظروا إلى مستويات البنزين التي تتسرب عند إيقاف تشغيل المواقد.

وقامت أحدث دراسة، نُشرت في “مجلة إيفرونمينتال ساينس آند تيكنولوجي”، بقياس مقدار زيادة المستويات عند تشغيل المواقد.

وتتبع الباحثون انبعاثات البنزين عبر 87 منزلاً في كاليفورنيا وكولورادو، ووجدوا مواقد وأفران غاز وبروبان تنبعث منها 10 إلى 25 مرة أكثر من المواقد الكهربائية.

وتم العثور على البنزين الناجم عن المواقد في أرجاء المنزل، ووصل إلى مستويات أعلى من الإرشادات الصحية في غرف النوم بعد ساعات من إيقاف تشغيل المواقد في بعض الحالات.

وقالت الكاتبة الرئيسة يانا كاستان: “أنا أستأجر شقة بها موقد كهربائي. قبل أن أبدأ هذا البحث، لم أفكر فيه مرتين قط. ولكن كلما عرفنا المزيد عن التلوث من مواقد الغاز، زاد ارتياحي للعيش بدون موقد غاز”.