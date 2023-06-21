أخبار السعودية.. قرار للنائب العام ونتائج الاختبارات وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
النائب العام يأمر بالقبض على متورطين بالإساءة لأحد الوافدين في مقطع فيديو
أصدر النائب العام، أمرًا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين.
غدًا.. انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الثالث وإعلان النتائج
يخوض نحو ستة ملايين طالب وطالبة، غدًا الخميس، اليوم الأخير من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
حول شرط الزواج والسن.. توضيح مهم بخصوص الحصول على الدعم السكني
أكد برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، أن العزاب لا ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم.
شاهد.. فيديو نادر للمدينة المنورة قبل 50 عامًا
تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر يظهر شوارع المدينة المنورة والمسجد النبوي قبل نحو 50 عامًا.
توضيح مهم بخصوص إعفاء هذه المنشآت من ضريبة القيمة المضافة
أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
أمطار بمكة والباحة.. “الأرصاد” يتوقع رياحًا مثيرة للأتربة على 7 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.
لتجنب ضربات “الشمس”.. 6 طرق مهمة يجب على الحجاج اتباعها
تعد “ضربات الشمس” واحدة من أكثر الإصابات التي يتعرض لها الكثير من الحجاج في موسم الحج، نظرًا للمسافات الطويلة التي يمشونها في طريقهم لتأدية الفريضة.
بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. صرف معاش شهر يوليو في هذا الموعد
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم صرف معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين، لموافقة موعد الصرف إجازة عيد الأضحى المبارك.
توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص حذف تابعين من برنامج الدعم
قال حساب المواطن، إن عمل أحد التابعين لا يستوجب حذفه، وإنما يتطلب الإفصاح عنه في بيانات المستفيدين.
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