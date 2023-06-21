أخبار السعودية.. قرار للنائب العام ونتائج الاختبارات وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أصدر النائب العام، أمرًا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين.

يخوض نحو ستة ملايين طالب وطالبة، غدًا الخميس، اليوم الأخير من اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

أكد برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، أن العزاب لا ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم.

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر يظهر شوارع المدينة المنورة والمسجد النبوي قبل نحو 50 عامًا.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

تعد “ضربات الشمس” واحدة من أكثر الإصابات التي يتعرض لها الكثير من الحجاج في موسم الحج، نظرًا للمسافات الطويلة التي يمشونها في طريقهم لتأدية الفريضة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم صرف معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين، لموافقة موعد الصرف إجازة عيد الأضحى المبارك.

قال حساب المواطن، إن عمل أحد التابعين لا يستوجب حذفه، وإنما يتطلب الإفصاح عنه في بيانات المستفيدين.

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