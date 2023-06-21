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العلماء يؤكدون.. سنة نبوية تقي من مرض لا علاج له
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العلماء يؤكدون.. سنة نبوية تقي من مرض لا علاج له

العلماء يؤكدون.. سنة نبوية تقي من مرض لا علاج له

العلماء يؤكدون.. سنة نبوية تقي من مرض لا علاج له
١١:٣٩:٤٧ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لطالما أظهرت الدراسات فوائد القيلولة في منتصف النهار، وهي من السنة النبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام القيلولة وأوصى بها،

روى أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “قيلوا فإن الشيطان لا يقيل” (حسنه الألباني).

وفي أحدث دراسة، توصلت إلى أن قيلولة بعد الظهر تساعد في تجنب الخرف.

إذ ثبت أنها تؤدي إلى إبطاء معدل تقلص الدماغ، مما يجعله أكبر وأكثر صحة في منتصف العمر وكبار السن.

واستندت النتائج إلى دراسة أجراها الباحثون في جامعة كوليدج لندن وشملت 378 ألفًا و932 شخصًا، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا.

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أدمغة الأشخاص الذين يحصلون على القيلولة

ووجدوا أن بعض الناس أكثر عرضة وراثيًا للنوم أثناء النهار، وأظهرت الفحوصات أن أدمغة الأشخاص الذين يحصلون على القيلولة، تبدو أكبر مقارنة بغيرهم.

قالت الدكتورة فيكتوريا جارفيلد، كبيرة مؤلفي الدراسة: “بالنسبة لبعض الناس، قد تكون القيلولة القصيرة خلال النهار جزءًا من اللغز الذي يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع تقدمنا في السن”.

وتابع: “آمل أن تساعد هذه الدراسة في تقليل وصمة العار التي لا تزال قائمة حول القيلولة أثناء النهار”.

ويرى الباحثون أن النوم لمدة أقل من 30 دقيقة في وقت مبكر من بعد الظهر هي الأفضل، إذ يمكن أن يحمي الدماغ من التدهور الناجم عن عدم النوم الكافي في الليل.

وقارنت الدراسة حجم مادة الدماغ لدى الأشخاص الذين جعلهم حمضهم النووي أكثر أو أقل عرضة للقيلولة أثناء النهار.

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الحجم الأكبر للدماغ

ويشير الحجم الأكبر للدماغ إلى أنه أكبر وأثقل ومليء بالأعصاب الحيوية، مما يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين أخذوا قيلولة لديهم حجم دماغ أكبر بنسبة 1.3 في المئة في المتوسط، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وكتبت فالنتينا باز في مجلة “سليب هيلث”، قائلة: “من المتوقع حدوث انخفاض في حجم المخ مع تقدم العمر.

وجد تحليل أنه بعد سن 35 عامًا، يحدث انخفاض ثابت بنسبة 0.2 في المئة سنويًا.

ويتسارع إلى 0.5 في المئة سنويًا في سن الستين، وأكبر من 0.5 في المئة بعد سن الستين.

وأضافت: “اكتشافنا لإجمالي حجم الدماغ الأكبر لدى أولئك الذين يأخذون قيلولة بشكل معتاد يعادل تقريبًا 2.6 إلى 6.5 سنة من الاختلاف في الشيخوخة”.

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