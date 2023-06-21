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عاجل.. حول شرط الزواج والسن.. توضيح مهم بخصوص الحصول على الدعم السكني

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عاجل.. حول شرط الزواج والسن.. توضيح مهم بخصوص الحصول على الدعم السكني

عاجل.. حول شرط الزواج والسن.. توضيح مهم بخصوص الحصول على الدعم السكني

عاجل.. حول شرط الزواج والسن.. توضيح مهم بخصوص الحصول على الدعم السكني
١١:٠٦:١٣ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج “سكني”، التابع لوزارة الإسكان، أن العزاب لا ينطبق عليهم شروط الحصول على الدعم.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “الأعزب لا يستوفي شرط الأسرة، ومن شروط الاستحقاق لدى برنامج سكني أن يكون المتقدم متزوجًا.

ولمعرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بسكني نرجو منك زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

وأفادت في رد منفصل على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عمره 20 عامًا بخصوص حصوله على الدعم السكني، أن “من شروط سكني أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا”.

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شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:

1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.

2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.

3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.

4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.

5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.

6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

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خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:

– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.

– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.

– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.

– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.

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