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وإدانات عربية.. استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروح جراء اقتحام جنين

وإدانات عربية.. استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروح جراء اقتحام جنين

وإدانات عربية.. استشهاد طفلة فلسطينية متأثرة بجروح جراء اقتحام جنين
١١:٠٠:٤٧ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد الطفلة سديل تركمان، متأثرة بإصابتها قبل يومين برصاص الاحتلال، خلال العدوان على جنين.

30 شهيدًا برصاص الاحتلال حتى اليوم

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الطفلة في جنين..

لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الأطفال في قطاع غزة والضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 30 شهيدًا.

وكذلك ارتفاع عدد شهداء جنين هذا العام إلى 48 شهيدًا.

المملكة تدين وتستنكر التصعيد في الأراضي المحتلة

فيما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة لتصعيد الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وإصابة آخرين.

وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات خطيرة، معربةً عن خالص التعازي لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين.

الكويت تدين وتستنكر اعتداء قوات الاحتلال على جنين

وأدانت دولة الكويت واستنكرت الاعتداء الذي شنته قوات الاحتلال على مدينة جنين بالضفة الغربية، وسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وجددت الوزارة دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته والتحرك الفوري الجاد لوقف تلك الاعتداءات المستمرة.

ودعت لتوفير الحماية المدنية والقانونية الكاملة للشعب الفلسطيني وفق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

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فلسطين تدعو لتدخل أمريكي لوقف عدوان المستوطنين

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي عاجل؛ لإجبار جيش الاحتلال على وقف  تصعيد مستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

ودانت -في بيان لها- بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين المُنَظَّمَة والمُسَلَّحَة، وهجماتِهم الإرهابية ضد الفلسطينيين العزل، وممتلكاتهم ومركباتهم.

الجامعة العربية تدعو الإعلام بالاهتمام بمستقبل القدس

يأتي هذا في وقت دعت فيه جامعة الدول العربية، وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تسليط الضوء على مستقبل القدس، وأوضاع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

 

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