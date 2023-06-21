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هيئة الزكاة تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات في “جمرك الحديثة”
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هيئة الزكاة تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات في “جمرك الحديثة”

هيئة الزكاة تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات في “جمرك الحديثة”

هيئة الزكاة تعلن تفاصيل مزاد علني لبيع سيارات في “جمرك الحديثة”
١١:٢٦:٥٠ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد بيع سيارات في جمرك الحديثة يوم الخميس 18 من ذي الحجة 1444هـ الموافق 6 من يوليو 2023م

شروط دخول المزاد

وضعت الهيئة عدة شروط لدخول المزاد وهي كالتالي:

1- دفع مبلغ تأمين إلزامي (50.000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

2 – يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام للسيارات برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

3- دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة البيع بنسبة 2.5% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعى بنسبة 15%.

4- دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

5- يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

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توضيح من هيئة الزكاة بشأن الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

في وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك آلية الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع والأجهزة المستوردة .

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك”، في “تويتر”، استفسر بشأن آلية الإجراءات والرسوم على السلع المستوردة.

الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة

وأجابت الهيئة بقولها “إنه يمكن معرفة الإجراءات والرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأضافت الزكاة والضريبة والجمارك أنه يتم أيضًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

وسابقًا، كشف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، عن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر مايو.

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أخبار السعودية الزكاة السعودية المملكة هيئة الزكاة

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