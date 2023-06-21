سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

1 – مهندس برمجيات رئيسي.

2 – أخصائي ضمان الإيرادات.

3- مدير إدارة العلامات التجارية.

4- أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات.

التخصصات المطلوبة

– المالية

– المحاسبة

– تحليل البيانات

– علوم البيانات

– التسويق

– العلاقات العامة

– الإعلام

– الإتصال

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

نبذة عن الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.