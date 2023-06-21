سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:
المسميات الوظيفية
1 – مهندس برمجيات رئيسي.
2 – أخصائي ضمان الإيرادات.
3- مدير إدارة العلامات التجارية.
4- أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات.
التخصصات المطلوبة
– المالية
– المحاسبة
– تحليل البيانات
– علوم البيانات
– التسويق
– العلاقات العامة
– الإعلام
– الإتصال
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة البرمجيات
طريقة التقديم
التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا
نبذة عن الهيئة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.