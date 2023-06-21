الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى
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سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

سارع بالتقديم.. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى
١٠:٤٥:٤١ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية والتقنية لحملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرياض حسب المسميات والتخصصات التالية:

المسميات الوظيفية

1 – مهندس برمجيات رئيسي.

2 – أخصائي ضمان الإيرادات.

3- مدير إدارة العلامات التجارية.

4- أخصائي رئيسي التقارير والتحليلات.

التخصصات المطلوبة

– المالية

– المحاسبة

– تحليل البيانات

– علوم البيانات

– التسويق

– العلاقات العامة

– الإعلام

– الإتصال

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة البرمجيات

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا

نبذة عن الهيئة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي هيئة حكومية سعودية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي الصادر في 4 مايو 2021 الموافق 23 رمضان 1442، بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

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