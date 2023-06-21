شاهد.. فيديو نادر للمدينة المنورة قبل 50 عامًا

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نادر يظهر شوارع المدينة المنورة والمسجد النبوي قبل نحو 50 عامًا.

الفيديو الذي نشره حساب “الزمن القديم” في موقع “تويتر”، ويعود تاريخ تصويره إلى عام 1974 يظهر الحافلات التي تجوب الشوارع آنذاك، وحشود المصلين في ساحة المسجد النبوي.

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عبر المنافذ البرية والجوية.. وصول 770 ألف حاجٍّ إلى المدينة المنورة

وصول الحجاج إلى المدينة المنورة

يأتي هذا فيما تواصل المدينة المنورة استقبال الحجاج الذين قدموا لأدء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ.

وكشفت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس الأول الإثنين 770.722 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي الوصول أمس الأول بلغ 25.860 حاجًا، وصل منهم 23.085 حاجًا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 104 رحلات.

بينما استقبل مركز الهجرة 75 رحلةً تقل 2062 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 16 رحلةً تقل 506 حجاج، واستقلبت محطة قطار الحرمين الشريفين 120 حاجًا عبر 13 رحلةً.

وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 47%، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 37.495 حاجًا.

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