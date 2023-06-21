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أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
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أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة

أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
١٠:١٥:٥١ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

* درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 44 درجة في مكة المكرمة، و43 في منى وحفر الباطن والأحساء والصمان والدهناء.

وسجل 42 في المدينة ومزدلفة وعرفة والرياض والدمام والتنهات ووادي الدواسر وبريدة، و41 درجة في جدة والدوادمي، و40 في جدة وشرورة ووادي الدواسر.

كما سجل 40 درجة في الدوادمي والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 28 درجة مئوية.

* درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها والباحة والقريات 18، وطريف 19، والطائف 24 درجة مئوية.

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رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

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وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مثيرة للأتربة على الشرقية والرياض

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية، والرياض.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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