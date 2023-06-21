عاجل.. النائب العام يأمر بالقبض على متورطين بالإساءة لأحد الوافدين في مقطع فيديو

تواصل – فريق التحرير:

أصدر النائب العام، أمرًا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين.

وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقيامهما بالإساءة لأحد الوافدين وذلك بظهور أحدهما متنكرًا بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، مما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة.

فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة أوحقوق الآخرين أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

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