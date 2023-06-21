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في 8 خطوات .. هكذا يُمكنك زيادة دخلك واقتحام دائرة الأغنياء
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في 8 خطوات .. هكذا يُمكنك زيادة دخلك واقتحام دائرة الأغنياء

في 8 خطوات .. هكذا يُمكنك زيادة دخلك واقتحام دائرة الأغنياء

في 8 خطوات .. هكذا يُمكنك زيادة دخلك واقتحام دائرة الأغنياء
١٠:٢١:٢٩ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

إذا كنت من الأشخاص الباحثين دائما عن زيادة دخلهم فيجب عليك اتباع العديد من الخطوات التي مثلت لمن قبل كنزا دفينا.

هناك العديد من العادات التي يجب التخلص منها لتضع قدمك على الطريق الصحيح.

8 نصائح

1. عدم الرغبة في التعرف على أشخاص جدد

يبحث الأغنياء دائما عن أشخاص جدد للتعرف عليهم وذلك بهدف اكتساب خبرت وثقافات ، وقد عبّر 68 بالمئة من الأثرياء عن إعجابهم بالأصدقاء الجدد، بينما شعر 11 بالمئة فقط من الفقراء بنفس الأمر.

2- الإيمان بالحظ

يعتقد الأغنياء أنهم قادرون على تحديد طريقة حياتهم الخاصة وإدارتها. في المقابل، يلقي 90 بالمئة من ذوي الدخل المنخفض باللوم على القدر وعوامل أخرى خارجة عن سيطرتهم لتبرير فشلهم.

3- كره وظيفتك

أكد حوالي 85 بالمئة من الأشخاص الذين حققوا نجاحًا ماليًا بأنهم “يحبون ما يقومون به”، بينما لا يرى الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض سوى الجانب السلبي من عملهم.

4- عدم الاهتمام بصحتك

يهتم الأغنياء بصحتهم عن طريق ممارسة الرياضة بانتظام وتناول. وجبات صحية.

5- الخوف من المخاطرة

قال العديد من الأثرياء إن التحدي رغم ما ينطوي عليه من مجازفة يمكن أن ينتهي بالفشل أحيانا، إلا أنه يظل فكرة مثيرة للاهتمام وذلك لما يمكن أن يتعلمه الشخص من خوض هذه التجربة بإيجابياتها وسلبياتها.

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6- قلة الاهتمام بالمطالعة

أكد نحو 88 بالمئة من الأغنياء أنهم يخصصون وقتا في اليوم للقراءة والمطالعة على النقيض قال الكثير من الفقراء إنهم لا يفعلون ذلك.

7- الاستيقاظ متأخرًا

يستيقظ الأثرياء قبل ثلاث ساعات على الأقل من بدء يوم العمل، أي حوالي الساعة الخامسة صباحًا تقريبًا، ويقضون وقت فراغهم في التخطيط الصباحي.

8- العلاقات السامة

أظهرت الأبحاث أن 96 بالمئة من ذوي الدخل المحدود منخرطون في علاقات سامة مع أشخاص طاقتهم سلبية. على العكس من ذلك، يرتبط الأشخاص الناجحون بالأشخاص الإيجابيين.

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