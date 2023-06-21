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توضيح مهم بخصوص إعفاء هذه المنشآت من ضريبة القيمة المضافة
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توضيح مهم بخصوص إعفاء هذه المنشآت من ضريبة القيمة المضافة

توضيح مهم بخصوص إعفاء هذه المنشآت من ضريبة القيمة المضافة

توضيح مهم بخصوص إعفاء هذه المنشآت من ضريبة القيمة المضافة
١٠:٠٦:٤١ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد شهادة اعفاء من ضريبة القيمة المضافة.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد أصحاب الأنشطة التجارية، يقول إن مدخوله لايذكر وأقرب الى الخسارة، ويسأل حول مدى إمكانية الحصول على إعفاء ضريبي؟.

شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة

وأوضحت الهيئة في حسابها عبر موقع “تويتر” بأنه “لايوجد شهادة إعفاء من ضريبة القيمة المضافة،

وتلزم المنشآت بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت إيراداتها السنوية حد التسجيل الإلزامي وهو 375,000ريال”.

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وتابعت: “أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500ريال سعودي ولاتتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري،

والمنشآت التي تمارس نشاط اقتصادي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500ريال وتم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يصدر فقط إشعار غير خاضع”.

وردًا على استفسار ثان حول عدم إمكانية استرداد الضريبة عند الوصول إلى الحد، أشارت الهيئة إلى أنه “لايمكن الاسترداد،

حيث سيتمكن المسجلون في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط من خصم ضريبة المدخلات وفقًا لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة”.

سرعة تقديم الإقرارات

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعت المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بسرعة تقديم الإقرارات.

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وأوضحت أن الإقرارات تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو الماضي،

وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يونيو الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA)،

وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها وذلك عبر:

الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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