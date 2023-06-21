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استمرار الاشتباكات بالسودان.. وطرفا النزاع يبحثان في جدة هدنة جديدة قبل العيد
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استمرار الاشتباكات بالسودان.. وطرفا النزاع يبحثان في جدة هدنة جديدة قبل العيد

استمرار الاشتباكات بالسودان.. وطرفا النزاع يبحثان في جدة هدنة جديدة قبل العيد

استمرار الاشتباكات بالسودان.. وطرفا النزاع يبحثان في جدة هدنة جديدة قبل العيد
١٠:٠٨:٤٥ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:          

تجددت صباح اليوم وقبل ساعات من انتهاء الهدنة، اشتباكات واسعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالأسلحة ثقيلة غربي العاصمة الخرطوم.

اشتباكات عنيفة في أحياء أم درمان

وشهدت منطقة المهندسين وحي الفتيحاب بأم درمان في الخرطوم، اشتباكات عنيفة حيث حلق الطيران الحربي مع استخدام وقوات الدعم السريع المضادات الأرضية.

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واتهم “الدعم السريع”، الجيش السوداني بقصف مقر رئاسة جهاز المخابرات الخاضع لسيطرة قوات الدعم في الخرطوم.

الدعم السريع يشكر جهود المملكة بالوساطة

وتقدم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، بالشكر للمملكة والولايات المتحدة على جهود الوساطة في السودان.

وأكد وجود  اتصالات مكثفة لتهدئة الأوضاع في الجنينة ومعرفة ملابسات حادثة اغتيال والي غرب دارفور.

حميدتي يعرب عن أسفه للشعب السوداني

وأعرب عن أسفه للشعب السوداني على الأذى الذي سببته الحرب، مؤكدًا أن الجيش السوداني يستخدم الدبابات والأسلحة الثقيلة.

الأمم المتحدة: 500 ألف فروا من السودان

وكشفت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 500 ألف فروا من السودان ومليونان نزحوا داخليًا، مؤكدة مقتل 100 شخص شمال دارفور.

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وصف حاكم إقليم دارفور، ما يجري في الإقليم بالجرائم المكتملة، محذرًا من أن الاغتيالات تقود الإقليم للانزلاق في حرب أهلية.

ودعا مجلس الأمن بدعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق لما تم من اغتيالات، مؤكدًا أن ظروف الحرب في السودان أدت إلى تفجر الأوضاع في الإقليم.

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وشدد على ضرورة جلوس أطراف النزاع في السودان إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب”، داعيًا الاتحاد الأفريقي لأن يكون له دور في حل الأزمة.

بحث هدنة جديدة مطولة ذات علاقة بعيد الأضحى

يأتي هذا في وقت ذكر فيه مصدر سوداني مطلع، أن الجيش والدعم يبحثان في جدة، هدنة جديدة مطولة قبل عيد الأضحى.

والسبت الماضي، أعلن بيان سعودي أمريكي مشترك، أن طرفي النزاع قد اتفقوا على وقف لإطلاق النار في أنحاء السودان لمدة 72 ساعة.

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