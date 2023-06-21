دراسة تحذر كبار السن من الأسبرين: يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

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توصلت دراسة إلى أن تناول جرعة منخفضة من الأسبرين قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بفقر الدم لدى كبار السن بنسبة 20 في المئة.

وأظهرت الدراسة التي أجريت على 19 ألفًا و114 شخصًا فوق سن 65 عامًا وجود فرق في معدلات فقر الدم بين الأشخاص الذين يتناولون جرعات منخفضة من الأسبرين، وأولئك الذين يتناولون أقراصًا وهمية.

على مدى خمس سنوات، كان احتمال الإصابة بفقر الدم بين أولئك الذين يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين 23.5 في المئة مقارنة بـ 20.3 في المئة فقط بين الأشخاص الذين لا يتناولون الأسبرين.

وبينت النتائج، أن أولئك الذين أعطوا جرعة منخفضة من الأسبرين عانوا من خطر أعلى بنسبة 20 في الم

ئة للإصابة بفقر الدم، حتى بعد أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار التي يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالمرض.

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مراقبة جرعات الأسبرين

ويمكن أن تكون الجرعات المنخفضة من الأسبرين علاجًا حيويًا لمنع تجلط الدم، لكن الباحثين طالبوا الأطباء بمراقبتها عن كثب للتأكد من عدم إصابة من يتعاطونها بفقر الدم.

يقول الباحثون، بقيادة جامعة موناش في أستراليا: “يوفر هذا أسبابًا أخرى لتقييد استخدام جرعة منخفضة من الأسبرين لمن لديهم مؤشرات قائمة على الأدلة ومراقبة تطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد لدى الأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بانتظام”.

ويمكن أن يؤدي فقر الدم لدى كبار السن إلى زيادة التعب ومشاكل في مهارات التفكير وتدهور قدرتهم على إكمال المهام اليومية، بحسب ما أوردت صحيفة “ديلي ميل”.

وخلال الدراسة التي نُشرت في “حوليات الطب الباطني”، فحص الباحثون دراسة أجريت على كبار السن في الولايات المتحدة وأستراليا الذين تناولوا جرعة يومية منخفضة من الأسبرين أو علاجًا وهميًا لحبوب وهمية.

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الأسبرين يزيد من احتمالية حدوث النزيف

ولم يكن هناك فرق في أحداث النزيف الرئيسية بين المجموعتين، لكن الباحثين يقولون إن أولئك الذين تناولوا جرعة منخفضة من الأسبرين قد يكونون يعانون من نقص الحديد ويصابون بفقر الدم بسبب نزيف داخلي أقل حدة وخفي.

ويزيد الأسبرين من احتمالية حدوث النزيف، لأنه من غير المرجح أن تتكتل الصفائح الدموية معًا وتوقف النزيف، كما يقلل الدواء من الحاجز الواقي لجدار الأمعاء.

والأشخاص الذين تناولوا الأسبرين في الدراسة كان لديهم انخفاض أكبر في مستويات الحديد في الدم لديهم من أولئك الذين تناولوا حبوب الدواء الوهمي ، مما يدعم هذه النظرية.

يشار إلى أن هناك تقديرات بأن ما يقرب من 30 في المائة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا في جميع أنحاء العالم مصابون بفقر الدم.