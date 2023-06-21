الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
في 8 خطوات .. هكذا يُمكنك زيادة دخلك واقتحام دائرة الأغنياء
عاجل.. النائب العام يأمر بالقبض على متورطين بالإساءة لأحد الوافدين في مقطع فيديو
أعلاها 44.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في جميع مناطق المملكة
استمرار الاشتباكات بالسودان.. وطرفا النزاع يبحثان في جدة هدنة جديدة قبل العيد
توضيح مهم بخصوص إعفاء هذه المنشآت من ضريبة القيمة المضافة
دراسة تحذر كبار السن من الأسبرين: يزيد من خطر الإصابة بهذا المرض

الرئيسية

 /

دولي

 /

قتلى ومصابون في حادث انقلاب قطار بين صفاقس وتونس العاصمة

قتلى ومصابون في حادث انقلاب قطار بين صفاقس وتونس العاصمة

قتلى ومصابون في حادث انقلاب قطار بين صفاقس وتونس العاصمة
٠٩:٣٦:٠١ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – وكالات:

أفادت الإذاعة التونسية، اليوم الأربعاء بمقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب قطار بين صفاقس وتونس العاصمة.

وحسب “الشرق الأوسط”، فإن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء عند محطة مساكن، مشيرة إلى أن القتيلين هما سائق القطار ومساعده.

اقرأ أيضًا:

حريق ضخم بتونس يلتهم بنك الزيتونة (مشاهد صادمة)

المملكة تؤكد تضامنها مع تونس جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة

انطلاق التمرين العسكري السعودي التونسي القيروان 23 (صور)

الكلمات الدلالية:
إصابة 30 تونس حادث قطار تونس صفاقص قتيلان قطار تونس محطة مساكن

مواد ذات صلة

المزيد
أردوغان: لا يمكن لخمس دول أن تتحكم في العالم بأسره وتقرر مصيره

أردوغان: لا يمكن لخمس دول أن تتحكم في العالم بأسره وتقرر مصيره

١٢:٠٣ ص، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠١٦
مشايخ مصر وأنصار السنة يرفضون المبادئ الحاكمة للدستور

مشايخ مصر وأنصار السنة يرفضون المبادئ الحاكمة للدستور

١٠:١٨ م، السبت، ٠٣ سبتمبر ٢٠١١
70 دولة تجتمع في الكويت لمنح سورية 6.5 مليار دولاراً

70 دولة تجتمع في الكويت لمنح سورية 6.5 مليار دولاراً

٠٧:٥٧ ص، الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠١٤
رسميًا.. أكثر من 6 آلاف جريمة كراهية في أمريكا العام الماضي

رسميًا.. أكثر من 6 آلاف جريمة كراهية في أمريكا العام الماضي

١٠:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٤ نوفمبر ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *