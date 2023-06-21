قتلى ومصابون في حادث انقلاب قطار بين صفاقس وتونس العاصمة

تواصل – وكالات:

أفادت الإذاعة التونسية، اليوم الأربعاء بمقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في حادث انقلاب قطار بين صفاقس وتونس العاصمة.

وحسب “الشرق الأوسط”، فإن الحادث وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء عند محطة مساكن، مشيرة إلى أن القتيلين هما سائق القطار ومساعده.

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