اليورو ينخفض لـ 4.09.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.79

فرنك سويسري 4.17

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.80

فرنك سويسري 4.18

وأمس، هبط مؤشر الدولار في مقابل صعود الذهب وسط سيطرة الترقب لاي تطورات تصريحات خاصة بشهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% ليصل في ذات الساعة أيضا من تعاملات اليوم إلى 102.50 نقطة.

اقرأ أيضًا:

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

صعود الذهب

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب العالمي بنسبة 0.11% بما يعادل 2.24 دولار ليصل سعر الأونصة الواحدة إلى إلى 1952.88 دولار .