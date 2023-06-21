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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
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انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات

انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 204 ريالات
٠٩:٠٩:٢٩ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في أسواق المملكة، بالمقارنة بما كانت عليه، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 233.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 214.04 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 204.32 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 175.13 ، وعيار 14 بـ 136.21، وعيار 12 سجل 116.75 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1635 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 233.501 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.30 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 215.69 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.89 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.48، وعيار 14 بـ 137.26، وعيار 12 سجل 117.65 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1647 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 235.297 ريال.

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