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فوائد مذهلة.. هذه العُشبة صيدلية متكاملة في بيتك وأنت لا تعلم
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فوائد مذهلة.. هذه العُشبة صيدلية متكاملة في بيتك وأنت لا تعلم

فوائد مذهلة.. هذه العُشبة صيدلية متكاملة في بيتك وأنت لا تعلم

فوائد مذهلة.. هذه العُشبة صيدلية متكاملة في بيتك وأنت لا تعلم
٠٨:٥١:٤٠ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر نبات الشمر من أهم الأعشاب ذات القيمة الغذائية والطبية العالية، وهو بمثابة صيدلية متكاملة داخل كل بيت.

فوائد الشمر

والشمر من المشروبات ذات المذاق والطعم الحلو، يتميز باستخدامات عديدة ويدخل في العديد من الأطعمة المفيدة لصحة الإنسان.

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وحسب صفحة “فوائد غذائية” المتخصصة، فإن الشمر من النباتات الطبية التي تتميز بفوائد لا حصر لها، من أبرزها:

1 – يقوى الجهاز المناعي للجسم.

2 –  يعالج الإمساك.

3 –  يسهل عملية الولادة.

4 –  يسهل عملية الهضم.

5 – يقلل ارتفاع ضغط الدم.

6 –  يقوى الجهاز المناعي للجسم.

7 – يمنع تساقط الشعر ويغذيه.

8  – يقاوم الإصابة بالنوبات القلبية.

9 –  يساعد على نزول الدورة الشهرية.

10 – يطرد الغازات من البطن ويعالج الانتفاخ

11 –  يخلص ويقي من مشاكل القولون وآلامه.

12 – يقي من الإصابة بسرطان القولون.

13 –  يساعد على الشعور بالاسترخاء والراحة.

14 – يحمى من الإصابة بالسكتات الدماغية.

15 –  يزيد من نسبة حرق الدهون في جسم الإنسان.

16 –  يخلص من قشر الشعر ويقوى الشعر وينعمه.

17 –  يزيد من إدرار اللبن الطبيعي للأمهات المرضعات.

18 –  يخلص من الدهون والوزن الزائد ومفيد في التخسيس والريجيم.

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