الأمل أكبر صانع للنجاح.. سر العبارة التي أيقظت همة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية!

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لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون الشعور بالأمل، فهو الذي يمنحه الدافع للاجتهاد والسعي في الحياة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي يتطلع ويصبو إليها.

الأمل هو الذي يمنح الإنسان قوة ذاتية لتجاوز كل الظروف والصعوبات وتحقيق ما يظنه المرء مستحيلاً، هو الذي يفتح أمامه النوافذ ويجدد بداخله الطاقة التي تبث بداخله روحًا من التفاؤل.

إن زراعة الأمل وإدخال السعادة إلى النفوس، كما يقول رمضان جريدي العنزي عبر صحيفة “الجزيرة”، تفتح للناس فضاءات واسعة من السرور والحبور وانطلاقة سريعة بهم نحو الحياة بحب وشغف.

ازرع الأمل قبل القمح

واستشهد بعبارة شهيرة تقول: (ازرع الأمل قبل القمح) خرجت من أفواه نساء ألمانيات وضعن جل جهدهن في تحفيز شباب ألمانيا إبان استسلامها للحلفاء عام 1945.

وذلك للخروج بهم من حالة الياس والقنوط والأسى التي اصيبوا بها آنذاك، ولبث الروح الإيجابية في نفوسهم.

وللنهوض بهم نحو البناء والعمل والإنتاج والابتكار، لتعود بعدها ألمانيا قوية اقتصادية وصناعية وزراعية، ذات فاعلية وإنتاجية.

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«لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا» تلاوة تبعث الأمل في النفوس

وبين العنزي، أن “زراعة الأمل في النفوس يعد اكسير الحياة، فلولا الأمل ما بنى بان، ولا زرع زارع، ولا تم غزو الفضاء، ولا أصبح العالم قرية واحدة صغيرة.

ولولا الأمل لما تحققت الإنجازات، واكتملت المشاريع، فحقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد، والأمل هو القوة الدافعة التي تبعث النشاط في النفوس، وهو الشعاع والضوء والقنديل”.

الأمل دافع النشاط وباعث البهجة

وتابع: “فالأمل دافع النشاط، ومخفف الويلات، وباعث البهجة والسرور، عكس اليأس الذي يميت القلوب، ويعكر المزاج، ويحبط الإنتاج الابتكار، فاليأس سم بطيء، وإعصار مدمر، وريح عاتية تخرب، إن زراعة الأمل وصناعته بالنفوس تنير الحياة، وبه تزدهر، يرتفع العمران، وينمو الزرع والشجر، ويكون الكفاح من أجل المستقبل”.

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وأشار إلى أن “الأمل يطرد الفشل، ويبعث الطمأنينة، ويزرع الثقة، أن الله عز وجل في كتابه الكريم ينهى عن اليأس والإحباط والقنوط والبؤس والخوف والحزن والتردد، ويدعو إلى التفاؤل والرجاء، قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)”.

وختم قائلاً: “فليكن الأمل لدينا وافرًا وكبيرًا، ولنجعله قنديلنا الذي يضيء لنا العتمة بالطريق، ولنترك القنوط واليأس والأسى، بل نلفظ هذه المحبطات لفظا تاما، لكي نحيا حياتنا القصيرة بسعادة وهناء”.