الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الأمل أكبر صانع للنجاح.. سر العبارة التي أيقظت همة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية!
فوائد مذهلة.. هذه العُشبة صيدلية متكاملة في بيتك وأنت لا تعلم
لتجنب ضربات “الشمس”.. 6 طرق مهمة يجب على الحجاج اتباعها
نصائح غالية.. “الفوزان” يوضح ما الذي يتعين على من يريد الحج أن يعرفه
لا تُفوّت الفرصة.. باب القبول والتسجيل للخريجين بـ”الدفاع” مفتوح حتى نهاية اليوم
بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. صرف معاش شهر يوليو في هذا الموعد

الرئيسية

 /

منوعات

 /

الأمل أكبر صانع للنجاح.. سر العبارة التي أيقظت همة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية!

الأمل أكبر صانع للنجاح.. سر العبارة التي أيقظت همة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية!

الأمل أكبر صانع للنجاح.. سر العبارة التي أيقظت همة الألمان بعد الحرب العالمية الثانية!
٠٩:٠٧:١٨ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير: 

لا يمكن للإنسان أن يعيش بدون الشعور بالأمل، فهو الذي يمنحه الدافع للاجتهاد والسعي في الحياة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي يتطلع ويصبو إليها.

الأمل هو الذي يمنح الإنسان قوة ذاتية لتجاوز كل الظروف والصعوبات وتحقيق ما يظنه المرء مستحيلاً، هو الذي يفتح أمامه النوافذ ويجدد بداخله الطاقة التي تبث بداخله روحًا من التفاؤل.

إن زراعة الأمل وإدخال السعادة إلى النفوس، كما يقول رمضان جريدي العنزي عبر صحيفة “الجزيرة”، تفتح للناس فضاءات واسعة من السرور والحبور وانطلاقة سريعة بهم نحو الحياة بحب وشغف.

ازرع الأمل قبل القمح

واستشهد بعبارة شهيرة تقول: (ازرع الأمل قبل القمح) خرجت من أفواه نساء ألمانيات وضعن جل جهدهن في تحفيز شباب ألمانيا إبان استسلامها للحلفاء عام 1945.

وذلك للخروج بهم من حالة الياس والقنوط والأسى التي اصيبوا بها آنذاك، ولبث الروح الإيجابية في نفوسهم.

وللنهوض بهم نحو البناء والعمل والإنتاج والابتكار، لتعود بعدها ألمانيا قوية اقتصادية وصناعية وزراعية، ذات فاعلية وإنتاجية.

اقرأ أيضًا:

«لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا» تلاوة تبعث الأمل في النفوس

وبين العنزي، أن “زراعة الأمل في النفوس يعد اكسير الحياة، فلولا الأمل ما بنى بان، ولا زرع زارع، ولا تم غزو الفضاء، ولا أصبح العالم قرية واحدة صغيرة.

ولولا الأمل لما تحققت الإنجازات، واكتملت المشاريع، فحقائق اليوم هي أحلام الأمس، وأحلام اليوم هي حقائق الغد، والأمل هو القوة الدافعة التي تبعث النشاط في النفوس، وهو الشعاع والضوء والقنديل”.

الأمل دافع النشاط وباعث البهجة 

وتابع: “فالأمل دافع النشاط، ومخفف الويلات، وباعث البهجة والسرور، عكس اليأس الذي يميت القلوب، ويعكر المزاج، ويحبط الإنتاج الابتكار، فاليأس سم بطيء، وإعصار مدمر، وريح عاتية تخرب، إن زراعة الأمل وصناعته بالنفوس تنير الحياة، وبه تزدهر، يرتفع العمران، وينمو الزرع والشجر، ويكون الكفاح من أجل المستقبل”.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق «جبر خاطر» يتصدر تريند المملكة.. ومغردون: «انشرو الأمل والبهجة»

وأشار إلى أن “الأمل يطرد الفشل، ويبعث الطمأنينة، ويزرع الثقة، أن الله عز وجل في كتابه الكريم ينهى عن اليأس والإحباط والقنوط والبؤس والخوف والحزن والتردد، ويدعو إلى التفاؤل والرجاء، قال تعالى: (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)”.

وختم قائلاً: “فليكن الأمل لدينا وافرًا وكبيرًا، ولنجعله قنديلنا الذي يضيء لنا العتمة بالطريق، ولنترك القنوط واليأس والأسى، بل نلفظ هذه المحبطات لفظا تاما، لكي نحيا حياتنا القصيرة بسعادة وهناء”.

الكلمات الدلالية:
الألمان الأمل الحرب العالمية الثانية صحيفة الجزيرة كيف تحيا بالأمل؟ـ الألمان بعد الحرب العالمية الثانية مضان جريدي العنزي

مواد ذات صلة

المزيد
جاهزية التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر (فيديو وصور)

جاهزية التوسعة السعودية الثالثة لاستقبال المصلين خلال العشر الأواخر (فيديو وصور)

١٠:١٤ ص، الأحد، ٠٩ أبريل ٢٠٢٣
اختراع جديد يجعل أسطورة “سوبر مان” حقيقة

اختراع جديد يجعل أسطورة “سوبر مان” حقيقة

١٠:٣٨ م، السبت، ٠٨ يونيو ٢٠١٣
3 نصائح من «الدفاع المدني» لتجنب حوادث السخانات

3 نصائح من «الدفاع المدني» لتجنب حوادث السخانات

٠٤:٢١ م، الأحد، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
شاهد.. ماذا يوجد داخل ذيل الأفعى المجلجلة؟

شاهد.. ماذا يوجد داخل ذيل الأفعى المجلجلة؟

٠٧:٣١ م، الأربعاء، ١٣ أبريل ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *