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بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. صرف معاش شهر يوليو في هذا الموعد

بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. صرف معاش شهر يوليو في هذا الموعد

بشرى لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. صرف معاش شهر يوليو في هذا الموعد
٠٨:١٥:٣٨ ص، الأربعاء، ٣ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تقديم صرف معاشات الضمان الاجتماعي لكافة المستفيدين، لموافقة موعد الصرف إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار حول موعد صرف الضمان لشهر يوليو: “تم تقديم موعد صرف معاش شهر يوليو لمستفيدي الضمان الاجتماعي إلى 08 / 12 / 1444هـ الموافق 26 / 06 / 2023”.

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موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي

ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، لكن قد يتم تقديمه أو تأخيره في حالة مُصادفته لعطلة رسمية أو إجازة نهاية الأسبوع.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت توجيهًا لجميع الجهات الحكومية بسرعة صرف رواتب شهر يونيو يوم الاثنين الموافق 26-6-2023.

وأوضحت، أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات “سريع”، وفقًا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم 44064340 وتاريخ 13-8-1444 هـ.

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